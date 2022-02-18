WP: попытка ввести в заблуждение — разведка США назвала отвод российских войск от границы с Украиной преднамеренной уловкой

По данным американской разведки, объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был преднамеренной уловкой, пишет The Washington Post со ссылкой на западных чиновников. Как отмечается в статье, цель этой уловки — ввести в заблуждение США и другие мировые державы.
Американская разведка считает, что объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Соединённые Штаты и другие мировые державы, пишет The Washington Post со ссылкой на четырёх западных чиновников.
Между тем американский президент Джо Байден мрачно предупредил, что Кремль начнёт атаку «в ближайшие несколько дней».
Слабый оптимизм по поводу того, что конфликта можно будет избежать, возник, когда российское руководство дало понять, что начнёт отвод более 150 тыс. военнослужащих от границы с Украиной.
Это заявление сопровождалось подготовленными Кремлём видеороликами, на которых, как они утверждали, было запечатлено, как танки и другая тяжёлая техника покидают приграничные районы на железнодорожном транспорте. Официальные лица США теперь считают, что это была попытка замаскировать истинные намерения России в регионе.
Как сообщает издание со ссылкой на одного из американских чиновников, Вашингтон получил «достоверную информацию о том, что заявления России могут быть частью дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы ввести США в заблуждение».
Два других американских чиновника и один европейский чиновник независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с этими разведданными.
Когда во вторник Россия заявила об отводе войск, лидеры НАТО, как напоминает The Washington Post, с самого начала отнеслись к этому скептически. А генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о отсутствии каких-либо признаков сокращения численности военного контингента.
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