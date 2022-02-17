CNN: в Совбезе ООН Блинкен обвинил Россию в подготовке предлога для вторжения на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совбеза ООН обвинил Россию в подготовке вторжения на Украину в ближайшие дни, сообщает CNN. Как заявил глава дипломатического ведомства США, перед нападением Москва намерена выдумать предлог для начала вооружённого наступления. Это может быть что угодно, начиная от вопиющих обвинений в адрес украинских властей, заканчивая инсценировкой теракта на собственной территории, подчеркнул Блинкен.

Это программа One World, и мы начинаем с быстро развивающихся событий на Украине. Фокус внимания сейчас сосредоточен на восточной части страны, и существуют опасения, что война в Европе может начаться именно там. НАТО заявило, что опасается подготовки Москвой предлога для вооружённого нападения на соседнюю страну. На фоне сообщений об обстрелах в Донбассе президент США пошёл ещё дальше и заявил, что располагает информацией о готовящейся провокации. Тем временем, последние спутниковые снимки , которые вы видите на экране, показывают, что Кремль продолжает наращивать военное присутствие вблизи украинской границы, несмотря на утверждения об отводе войск. Совсем недавно госсекретарь США опроверг эти утверждения во время своего неожиданного выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Он также предупредил, что Россия уже готова к реализации своего плана.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Россия заявила об отводе своих вооружённых сил. Мы не видим этого на местности. Имеющаяся у нас информация ясно показывает, что эти силы, в числе которых сухопутные войска, военные самолёты и корабли, готовятся к нападению на Украину в ближайшие дни. Мы не знаем, как в точности всё будет происходить. Однако мир может готовиться стать свидетелем того, как развернутся эти события. На самом деле, они разворачиваются прямо сейчас, сегодня, учитывая, что Россия делает шаги на пути к войне и вновь угрожает военными действиями.

Вначале Россия планирует выдумать предлог для нападения. Возможно, это будет акт агрессии, вину за который Россия могла бы возложить на Украину, или вопиющее обвинение в адрес украинских властей. Мы не знаем, какую именно форму это примет. Это может быть фабрикация так называемого теракта внутри России, выдуманное обнаружение массового захоронения, инсценированный беспилотный авиаудар по гражданскому населению, а может фальшивая — или даже настоящая — атака с применением химического оружия. Россия может охарактеризовать это событие как этническую чистку или геноцид, превратив в насмешку понятие, к которому мы в этом совете — включая меня, учитывая историю моей семьи — не привыкли относиться легкомысленно.

В последние несколько дней российские СМИ уже начали распространять некоторые из этих сигналов ложной тревоги и утверждений, чтобы максимально повысить уровень общественного возмущения и заложить основу для выдуманного оправдания войны.

Блинкен также отметил, что Россия могла бы попросту заявить сегодня, что не будет вторгаться на Украину, отправить военных обратно в их части, а дипломатов — за стол переговоров.

Материал предоставлен CNN International

Дата выхода в эфир: 17 февраля 2022 года