Без ответа не оставляют, но встречи нет: Зеленский рассказал, как пытался связаться с Путиным

Владимир Зеленский рассказал, что на фоне угрозы вторжения России пытался связаться с Владимиром Путиным. Как пишет «Главред», по словам украинского президента, Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведёт к встрече двух лидеров.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на фоне угрозы вторжения России пытался связаться с Владимиром Путиным. Как пишет «Главред», по его словам, Украина время от времени отправляет официальный запрос в администрацию российского президента, был запрос и на этой неделе.
«Не в последние дни, время от времени Украина как ответственная страна в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобного даёт официальный запрос в администрацию президента России. Это было», — рассказал Зеленский.
По словам украинского президента, «Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведёт к встрече». *
«Телефонный разговор никто не подтверждает. Так же как и другим. Многие страны предлагают свои площадки, мы заинтересованы, я ни одной стране не отказал. Кроме этого, и мы сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в различных форматах договорённостей, разговорах с Россией», — добавил Зеленский.
* Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Кремль неоднократно получал от Киева сигналы о возможной двусторонней встрече, но ответа о целях этой встречи не было. «Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью», — заявил Песков.
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