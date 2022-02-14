Spiegel: на встрече с Зеленским Шольц пригрозил Москве последствиями в случае «продолжения агрессии»

В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве канцлер Германии Олаф Шольц пообещал «разъяснить» Москве геостратегические и экономические последствия «продолжения российской агрессии», сообщает Der Spiegel. Кроме того, Шольц подчеркнул, что ожидает от России «чётких шагов по снижению напряжённости». Канцлер также объявил о выделении Украине финансовой помощи в размере €150 млн.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию к деэскалации, сообщает Der Spiegel.

«Военные мероприятия на российско-украинской границе не доступны для нашего понимания, — заявил Шольц. — Мы ожидаем от России чётких шагов по снижению напряжённости».

Шольц также пообещал оказать финансовую помощь Украине, предоставив ей ускоренную выплату в размере €150 млн текущего кредита. Кроме того, Шольц объявил о выделении нового кредита. По его словам, в последние годы «ни одна страна в мире не оказывала такую финансовую поддержку Украине, как Федеративная Республика». Германия продолжит поддерживать Украину с «той же решимостью».

Канцлер Германии пообещал, что в ходе будущих переговоров он также разъяснит Москве, какие геостратегические и экономические последствия будет иметь «продолжение российской агрессии». В случае нападения ей грозят «серьёзные санкции».

Одной из тем переговоров стал проект «Северный поток — 2». Однако по этому вопросу не было достигнуто согласия. По словам Зеленского, до сих пор существуют «некоторые разногласия в оценке».

Переговоры Шольца и Зеленского продлились почти два часа — больше, чем планировалось. Целью переговоров являлась выработка общей позиции в отношении развёртывания российских войск. Во вторник Шольц нанесёт визит в Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным, пишет Der Spiegel.