N-TV: в бундестаге предложили конфисковать особняки российских олигархов в Германии
Заместитель председателя фракции бундестага и эксперт по вопросам внешней политики Свободной демократической партии Германии Александр Ламбсдорф призвал конфисковать особняки, принадлежащие российским олигархам, в качестве санкции в случае «вторжения России на Украину», сообщает N-TV.
Ламбсдорф заявил, что некоторые олигархи «имеют огромные владения в Берлине». Он подчеркнул: «Если мы не уверены в источнике средств, использованных для финансирования недвижимого имущества «X», нам нужно реквизировать недвижимое имущество «X».
Ссылки по теме
-
Не терпится увидеть, где сядет канцлер — FAZ о предстоящей встрече Путина и Шольца в Кремле
-
Das Erste: власти Германии призвали своих граждан немедленно покинуть Украину
-
FAZ: в разгар украинского кризиса немецкий бизнес настаивает на встрече с Путиным
-
DT: Шольц пообещал, что в вопросах наказания России Берлин будет идти в ногу с Вашингтоном