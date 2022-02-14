N-TV: в бундестаге предложили конфисковать особняки российских олигархов в Германии

Заместитель председателя фракции СвДП в бундестаге Александр Ламбсдорф предложил конфисковать недвижимость российских олигархов в Германии в случае «вторжения России на Украину», сообщает N-TV. Политик считает, что к идее санкций необходимо подходить в первую очередь с точки зрения политики, а не права. По его словам, нападение на Украину будет означать «конец отношений с Европой».

Заместитель председателя фракции бундестага и эксперт по вопросам внешней политики Свободной демократической партии Германии Александр Ламбсдорф призвал конфисковать особняки, принадлежащие российским олигархам, в качестве санкции в случае «вторжения России на Украину», сообщает N-TV.

Ламбсдорф заявил, что некоторые олигархи «имеют огромные владения в Берлине». Он подчеркнул: «Если мы не уверены в источнике средств, использованных для финансирования недвижимого имущества «X», нам нужно реквизировать недвижимое имущество «X».

«Мы должны подходить к этой идее санкций в большей степени с позиций политики — до сих пор у нас преобладало очень юридическое понимание», — подчеркнул Ламбсдорф. Среди других возможных мер политик также назвал ограничение свободы перемещения и замораживание счетов.

По мнению Ламбсдорфа, это даст российскому правительству понять, что в Германии сложившуюся ситуацию считают «по-настоящему экзистенциальной». Речь идёт о европейском мирном порядке, о том, «вернётся ли война в Европу».

Ламбсдорф подчёркивает, что нападение на Украину будет означать «конец отношений с Европой». В этом случае экономическое взаимодействие будет сведено к абсолютному минимуму, будет введён запрет на определённые виды деятельности, а рефинансирование российских банков станет крайне сложным. «С точки зрения экономики, цена будет такой высокой, как никогда раньше», — предупредил Ламбсдорф.

Из-за масштабного размещения войск на границе с Украиной Запад опасается, что Россия «вторгнется в соседнюю страну». Кремль это категорически отрицает, пишет N-TV.