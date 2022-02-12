FAZ: в разгар украинского кризиса немецкий бизнес настаивает на встрече с Путиным

В разгар украинского кризиса главы крупнейших немецких компаний не намерены отказываться от участия в ежегодной встрече с президентом России Владимиром Путиным, организуемой Восточным комитетом германской экономики, передаёт Frankfurter Allgemeine. Несмотря на критику со стороны многих немецких политиков, предприниматели не теряют интерес к экономическому сотрудничеству с Россией — и не планируют отступать от совместных проектов.

Ежегодно около 20 топ-менеджеров Германии встречаются с президентом России Владимиром Путиным — иногда в Кремле, иногда в любимой резиденции Путина в Сочи. Встреча, посвящённая германо-российским экономическим связям и совместным проектам, обычно длится от полутора до трёх часов. Инициатива неоднократно подвергалась резкой критике — например, в 2019 году, когда Федеральная прокуратура расследовала дело об убийстве гражданина Грузии в берлинском Тиргартене. В этом году переговоры планировалось провести в онлайн-формате в начале марта. При этом на Западе опасаются, что Россия «может в любой момент отдать приказ о нападении на Украину», пишет Frankfurter Allgemeine.

Организатор, Восточный комитет германской экономики, обезопасил себя заблаговременно: по данным ассоциации, встреча была согласована с федеральным правительством Германии. Ситуацию, подобную итальянской, где правительство тщетно просило организаторов аналогичного мероприятия отменить его, в случае Восточного комитета представить невозможно. До 2013 года встречи с Путиным проводились в рамках правительственных консультаций, однако они были приостановлены из-за аннексии Россией Крыма* в 2014 году. Затем они были продолжены в новом формате — уже без участия федерального канцлера или министра экономики. С точки зрения Восточного комитета германской экономики, диалог необходим даже в самые трудные времена.

Однако не все немецкие политики разделяют эту точку зрения. «Конечно, есть смысл оставаться в диалоге друг с другом. Тем не менее мне бы хотелось, чтобы компании в Восточном комитете проявили большую чуткость к текущей ситуации. Ввиду вопиющих угроз России в адрес Украины обычный бизнес — это, безусловно, неправильный путь. Отмена встречи в этом году и отказ от предоставления президенту России трибуны высокого уровня, которую он привык использовать в своих пропагандистских целях, была бы подобающим сигналом Путину», — отмечает Лукас Кёлер, заместитель лидера парламентской фракции и эксперт по климату и энергетике СвДП.

Пресс-секретарь министра экономики и защиты климата Роберта Хабека, представителя зелёных, не стала комментировать планируемую встречу. «Это зарегистрированная ассоциация, которая несёт ответственность за свои мероприятия», — подчеркнула она.

Какие именно германские компании примут участие в переговорах, пока неясно. Своё согласие уже предоставили глава торговой сети Metro Штеффен Гройбель и глава Siemens Energy Кристиан Брух. В Восточном комитете германской экономики заявили о высоком интересе к мероприятию со стороны крупнейших инвесторов. Председатель Совета директоров Bayer Вернер Бауманн, председатель наблюдательного совета Bilfinger Экхард Кордес и глава компании — лидера мясной индустрии Клеменс Тённис также выступают за организацию встречи. Siemens, VW, Daimler, Henkel и компания по производству промышленных газов Linde входят в число наиболее активных немецких компаний в России.

Одной из центральных тем переговоров, вероятно, станут обязательные медицинские осмотры, которые приходится проходить эмигрантам в России. Согласно действующему законодательству, с недавних пор все иностранцы, прибывающие в Россию в целях трудоустройства, должны регулярно сдавать анализы крови и проходить рентген-диагностику. Такая обязанность накладывается и на членов их семей, в том числе детей в возрасте от семи лет. Российско-Германская внешнеторговая палата, которая всегда пыталась сеять оптимизм в отношении экономических связей двух стран, недавно сообщила, что обязательные осмотры являются одной из причин, по которой всё больше и больше немецких компаний покидают страну. В 2011 году в России было зарегистрировано 6300 немецких компаний, но к 2021-му их число упало на 42% — до 3651 компании.

Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп назвал одним из решающих факторов снижения активности «плохую политическую ситуацию». Многие на Западе считают действия России «отравляющими», что также влияет на имидж страны. Однако оставшиеся компании заработали «хорошие деньги»; ни одна из крупных компаний, вероятно, не уйдёт из страны из-за обязательных медицинских осмотров. Российско-Германская внешнеторговая палата уверена, что новое регулирование можно будет ослабить или полностью отменить. По данным Восточного комитета германской экономики, в 2021 году Россия была третьим по важности торговым партнёром Германии в Восточной Европе с объёмом торговли почти €60 млрд.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, уже несколько лет немецкие компании в России «всё отчётливее ощущают последствия российского протекционизма»: с 2014 года российское правительство пытается сделать экономику независимой от Запада. В ответ на западные санкции из-за конфликта вокруг Украины она запретила импорт различных продуктов питания из европейских стран, чтобы продвигать собственное сельское хозяйство. Иностранные компании были вынуждены перенести своё производство в Россию, при этом некоторые клиенты уже отдают предпочтение российским поставщикам. Ещё одна законодательная инициатива призвана ограничить права компаний с иностранным участием и исключить их из некоторых тендеров. Принятие законопроекта станет «очень плохим сигналом» для делового климата, считает глава Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



