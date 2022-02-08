Обозреватель Welt: Россию снова уважают — в Москву потянулось паломничество западных лидеров

В течение долгого времени Россия жаловалась, что Запад не воспринимает её всерьёз. Теперь ситуация изменилась: зарубежные политики и дипломаты высшего уровня устроили настоящее паломничество в Москву, пишет старший обозреватель немецкой газеты Die Welt Жак Шустер. По его мнению, Путин получил внимание и уважение, к которому стремился, а Западу стоило бы пообещать не принимать Украину в НАТО — такая уступка даже не будет болезненной.

Впервые с переговоров об объединении Германии Россия пользуется вниманием, которого ей с тех пор недоставало, считает старший обозреватель немецкой газеты Die Welt Жак Шустер.

День за днём президенты, министры иностранных дел и обороны один за другим передают друг другу эстафетную палочку в стремлении поддержать диалог с Москвой и устроили настоящее паломничество в столицу России. Это именно то, чего российский президент Владимир Путин требовал с Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года: он хотел, чтобы его страну воспринимали всерьёз и признавали как крупную державу, пишет Шустер.

Запад отказывал ему в таком уважении. Президент США Барак Обама только ухудшил ситуацию, когда насмешливо назвал Россию «региональной державой». С точки зрения реальной политики, он был прав, утверждает старший обозреватель Die Welt. Однако к реальной политике относится и душевное состояние страны, особенно если она является ядерной державой. Макиавелли установил одно из самых важных правил в этом отношении: не унижайте никого, кого не можете уничтожить.

Однако любой, кто напоминал об этой закономерности в отношениях с Кремлём, встречался с презрением и намеренной попыткой выбить у него почву из-под ног, окрестив его «понимающим Россию». Сегодня всё иначе, подчёркивает автор статьи.

Понимающие Россию или критики Кремля — всем сегодня приходится признать: наглая игра Путина на границе с Украиной вернула его страну на вершину мира, считает Жак Шустер.

Путину удалось, не сделав ни одного выстрела, создать тему для обсуждений во всём мире. Итог прост: нужно продолжать вести диалог, продолжать переговоры, продолжать наносить визиты в Россию.

Необходимы постоянные переговоры, как в некоторые годы холодной войны, с целью сохранить европейский мир и независимость Украины. По мнению старшего обозревателя Die Welt, одним из столпов такого порядка может быть заявление стран НАТО о том, что они не примут Украину в альянс, если Россия, со своей стороны, гарантирует сохранение государственности на Украине.

Такое заявление не было бы даже болезненной уступкой, подчёркивает автор статьи. Даже Вашингтон не готов предложить Киеву членство в НАТО, напоминает он. Потому что, если бы США придерживались другой позиции, Украина уже давно была бы в альянсе, заключает старший обозреватель немецкой газеты Die Welt.