New York Globe: «русский медведь» пытается действовать на мировой арене мягче и хитрее

Если раньше Кремль пытался задействовать свою «мягкую силу» в основном при помощи культурных мероприятий, не приносивших особого эффекта, то теперь он внедряет новую, более хитрую стратегию, пишет New York Globe. За последний год «Россотрудничество» активизировало свою деятельность на территории Молдавии, Армении и других постсоветских государств, делая акцент на предоставлении гуманитарной и медицинской помощи. И в перспективе такая тенденция несёт угрозу национальным интересам США, которые переживают сейчас глубокий политический и идеологический кризис, предупреждает автор.

На протяжении долгих лет используемая Кремлём «мягкая сила» в основном действует при помощи различных культурных мероприятий, включая выставки, выступления музыкальных коллективов и так далее. Однако до сих пор это выглядело довольно «слабо и неубедительно» и не оказывало должного воздействия на американскую аудиторию, пишет New York Globe.



Как поясняется в статье, это связано с тем, что пытаться представлять какие-то российские фольклорные ансамбли в Нью-Йорке, который и так является сплавом разных культур, было «явно глупо». Тем не менее «Россотрудничество» уже много лет предлагает этот контент, тем самым «прикрывая коррупционные схемы», уверяет автор.



Но сейчас, по его мнению, ситуация явно меняется: «На фоне противостояния Вашингтона и Москвы, а также опасений, что Россия может вторгнуться на Украину, русские пересматривают тактику своей «мягкой силы».



На данный момент агентство «Россотрудничество», которое возглавляет внук и тёзка Евгения Примакова (отказавшегося в своё время лететь в США из-за начала операции НАТО в Югославии), занимается различными международными проектами, поясняется в статье. При этом основное направление его деятельности — это страны, ранее входившие в состав СССР.



Владимир Путин «остро реагирует» на попытки Запада оказать влияние на этот регион, подчёркивается в статье: «Кремль продолжает политику «ресоветизации», меняя лишь её форму». Если раньше Москва требовала от правящих элит этих стран сделать выбор: «либо вы с нами, либо против нас» — и этот вариант был заведомо проигрышным, то теперь Россия действует по-другому, пишет New York Globe.



Например, на протяжении прошлого 2021 года «Россотрудничество» вело активную деятельность в Молдавии, включая организацию поставок вакцины от COVID-19, а также медицинского оборудования для больниц. Кроме того, была отмечена его активность в Армении — в том числе оказание поддержки семьям, пострадавшим в результате военного конфликта с Азербайджаном, организация курсов русского языка в приграничной зоне и так далее.



«Пытаясь замаскировать агрессию на Украину, Кремль делает ставку на оказание гуманитарной помощи разным странам», — говорится в статье. И хотя пока это всего лишь «слабые попытки» противопоставить такую деятельность аналогичным проектам американцев, в перспективе эта тенденция представляет угрозу национальным интересам Соединённых Штатов, которые переживают сейчас глубокий политический и идеологический кризис, предупреждает автор.



Пока республиканцы и демократы заняты тем, что выясняют между собой, кто из них «работает на русских», американское влияние во всём мире сокращается, подчёркивается в статье. «Москва, несомненно, настроена на решающую битву за сферы влияния — и если мы не хотим тотальной капитуляции, то должны обратить внимание на новые вызовы», — заключает New York Globe.