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Обозреватель: на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ не пустили двух российских журналистов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Евгений Примаков и корреспондент RT Пола Слиер приехали в Киев на конференцию ОБСЕ, посвящённую свободе СМИ. Однако, как сообщает «Обозреватель», российских журналистов туда не пустили. В частности, Примакова посчитали угрозой нацбезопасности Украины и запретили ему въезд на Украину на 5 лет.
Обозреватель: на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ не пустили двух российских журналистов
Facebook / Evgeny Primakov

Российского журналиста Евгения Примакова не пустили в Киев на конференцию ОБСЕ, посвящённую свободе СМИ, сообщает «Обозреватель». По словам его коллеги, «на границе его сочли угрозой нацбезопасности Украины» и намерены депортировать.

В российском посольстве на Украине уточнили, что Примаков прибыл в Киев для освещения визита уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой. Сам же Примаков рассказал, что в аэропорту Борисполя сотрудники СБУ забрали у него паспорт, пообещав вернуть только в самолёте.

«Всё было корректно, вежливо, меня вызвали в комнату для собеседования, посмотрели документы и распечатали информацию по конференции ОБСЕ. Сотрудники СБУ подумали, созвонились и сказали, что в соответствии с законом мне закрыт въезд на 5 лет на Украину как человеку, который несёт угрозу её безопасности. Обидно, что я ехал сюда с толковыми идеями по выстраиванию доверия в ситуации, когда у России и Украины нет взаимного доверия друг к другу», — приводит издание слова Примакова.

Евгений Примаков — внук российского государственного и политического деятеля Евгения Примакова. Он работал на разных российских телеканалах, назначен членом Общественной палаты Российской Федерации, а также советником председателя Госдумы по международным вопросам и гуманитарным проектам.

Позже стало известно, что украинские пограничники не пустили на территорию страны и корреспондента телеканала RT Полу Слиер, сообщает «Обозреватель».

 

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