ORF: кошмары украинским коррупционерам не снятся

Коррупция остаётся одной из главных бед Украины, передаёт ORF. Специальные ведомства делают достоянием общественности намного больше коррупционных случаев, чем раньше, но до суда до сих пор не дошло ни одно дело о взяточничестве на высшем уровне, отмечает австрийский телеканал.
Отправимся на Украину. Коррупция там — по-прежнему одна из главных бед. Несмотря на то что специальные ведомства делают достоянием общественности намного больше случаев коррупции, чем раньше, до суда до сих пор не дошло ни одно дело о взяточничестве на высшем уровне. Проблема: процесс отбора судей не отрегулирован. И вот теперь, чтобы познакомить население с последствиями коррупции и повысить сознательность граждан, в Киеве даже создали парк коррупции, в котором подходят к вопросу в развлекательной манере.
Приманкой для глаз в музее служит дорогой автомобиль, конфискованный у человека, который нажил своё состояния благодаря коррупции. Демонстрируются также предметы, иллюстрирующие коррупционные случаи в процессе закупок для вооружённых сил. Из-за войны Украина тратит на армию значительные средства. Нагляднее всего коррупция демонстрируется в шатре, в котором выставлены модели предметов, конфискованные антикоррупционными ведомствами. Также объясняются негативные последствия коррупции для самого государства.
МИХАИЛ, посетитель музея: Музей помогает людям понять, к чему участие в коррупции и взяточничестве приведёт государство.
И всё же насколько успешна Украина в борьбе с коррупцией?
ЛЮДМИЛА, посетительница музея: Мы бы хотели, чтобы на Украине произошли перемены, причём быстро. К сожалению, история показывает, что быстро не выходит, а только постепенно. Первые шаги — это всё равно плюс.
Один из шатров посвящен специальным ведомствам, которые стремятся раскрыть столько дел, сколько возможно. Их работа даёт повод для осторожного оптимизма.
Также разыгрывается сцена ночного кошмара коррупционера. Под вопросом, однако, насколько компетентен антикоррупционный суд. До назначения судей пройдут месяцы.
У коррупционеров на Украине по-прежнему мало поводов, чтобы мучиться кошмарами.
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