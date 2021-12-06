El País: мир становится всё враждебнее — ЕС отказывается от «мягкой силы»

Миграционный кризис на границе с Белоруссией и фиаско после вывода американских войск из Афганистана показали Евросоюзу необходимость отказаться от политики «мягкой силы» в пользу более жёсткой позиции на международной арене, пишет El País. Как отмечает издание, это позволило странам — членам ЕС преодолеть разногласия, которые мешали прогрессу на пути к общеевропейской обороне.

В связи с необходимостью борьбы с разнообразными гибридными атаками Евросоюз постепенно «сбрасывает овечью шкуру» и переходит к более воинственной риторике и политике, пишет El País.

В ответ на одну из таких угроз, миграционный кризис на польско-белорусской границе, на этой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыли в Ригу, где «не пожалели резких слов в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко».

«Наше послание предельно ясно: ЕС и НАТО работают бок о бок, для того чтобы противостоять подобным гибридным атакам», — заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции в Риге, подчеркнув, что Польша, Латвия и Литва «подверглись преднамеренной, циничной и опасной атаке, атаке, организованной режимом Лукашенко».

Как отмечает издание, Брюссель намерен продемонстрировать, что Польша и страны Балтии могут рассчитывать не только на солидарность европейских партнёров, но и на военную поддержку в случае необходимости. Во многом именно рост напряжённости в отношениях с Лукашенко, а через него и с президентом России Владимиром Путиным обострил необходимость ЕС занять более жёсткую позицию на международной арене. Источники в Брюсселе указывают на то, что использования так называемой мягкой силы, основанной на торговле и помощи в целях развития, уже недостаточно, для того чтобы иметь дело со «всё более враждебной мировой обстановкой».

В связи с тем, что «международный порядок становится всё более неустойчивым», новыми целями блока, которые прежде всегда откладывались, являются развитие общеевропейской военной структуры и консолидация оружейной промышленности.

Вот уже несколько месяцев в аналитических материалах, отчётах и внутренних документах Евросоюза встречаются упоминания о «войне». Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже открыто заявляет о новом сценарии. «Европа находится в опасности, и европейцы не всегда осознают это», — отметил Боррель в интервью El País в середине ноября.

«ЕС окружён нестабильностью и конфликтами», — предупреждает конфиденциальный проект так называемого Стратегического компаса — плана, призванного укрепить военный потенциал блока, который страны Евросоюза надеются принять в марте 2022 года. Проект документа указывает на то, что ЕС сталкивается с «опасным сочетанием» вооружённой агрессии, незаконных аннексий и неприятия рядом стран западных ценностей.

Ещё одним кризисом, который продемонстрировал Брюсселю необходимость занять более воинственную позицию, издание называет вывод американских войск из Афганистана, который указал на зависимость Европы. В августе европейским союзникам пришлось организовывать спешную эвакуацию из Афганистана, так как они оказались неспособны противостоять наступлению талибов* без материально-технической поддержки США даже несколько дней.

Тревога по поводу афганского фиаско громко отозвалась в Брюсселе, что помогло преодолеть ряд разногласий, которые мешали прогрессу на пути к общеевропейской обороне. Как отмечает El País, ЕС и НАТО уже работают над декларацией, цель которой заключается в расширении взаимодействия между двумя институтами и установлению рамок, в которых Североатлантический альянс «останется гарантом безопасности Европы», а Евросоюз «укрепит возможности по разрешению региональных конфликтов меньшей интенсивности».

Кроме того, окончательное создание системы общеевропейской обороны может совпасть с «беспрецедентным» увеличением ассигнований на эту сферу из бюджета ЕС. Так, бюджет блока на 2021 — 2027 года впервые включают статью на безопасность и оборону, общая сумма которой составляет €13,8 млрд. Брюссель также выделил €1,5 млрд из структурных фондов на финансирование транспортной инфраструктуры двойного назначения: гражданского и военного.

«Будь то к лучшему или к худшему, ЕС, похоже, находится на грани отказа от прозрачности, которую демонстрировал на протяжении 70 лет», — подытоживает El País.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.