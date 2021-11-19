Politico: ЕС «вооружается» против России и Китая — составляя политический документ

Ввиду агрессивного поведения России и тектонических сдвигов в геополитике члены ЕС работают над политическим документом, который, по идее, должен привести к росту военного потенциала блока, пишет Politico. Вместе с тем, по мнению ряда скептиков, подобные планы могут ослабить НАТО, а также могут оказаться невыполнимыми, так как по прошлому опыту такие схемы зачастую остаются лишь на бумаге.

В то время как Россия играет мускулами на Украине и в Белоруссии, Китай испытывает ракету, способную нести ядерные боеголовки, а США начинают переориентироваться на Тихоокеанский регион, ЕС решил отреагировать на эти тенденции в своей излюбленной манере — написав по этому поводу политический документ, пишет Politico.

Во вторник министры обороны ЕС впервые обсудили так называемый Стратегический компас — план, призванный укрепить военный потенциал блока, так как Европа начинает осознавать, что она не всегда может полагаться на США или НАТО как на своих защитников.

Данная встреча стала отправной точкой дебатов касательно того, какие амбиции должен преследовать ЕС в сфере безопасности с тем, чтобы он мог оказывать большее влияние на собственную судьбу в случае конфликта. При этом вывод американских войск из Афганистана лишь усилил эти настроения, если вспомнить, что США практически не консультировались с Европой на этот счёт, — что стало унижением для многих членов ЕС.

Тем не менее предложения, изложенные в 28-страничном проекте документа, могут подчеркнуть разрыв между амбициями ЕС и реальным положением дел, особенно если учесть тектонические геополитические сдвиги за пределами блока.

Самым крупным потенциальным планом ЕС может стать формирование сил быстрого реагирования численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые Брюссель будет направлять в зоны конфликтов начиная с 2025 года. Однако многие дипломаты сомневаются в реализуемости этой инициативы, так как многие из них помнят, что ещё в 1999 году ЕС не сдержал своего обещания по созданию вооружённых сил численностью до 60 тыс. На всё это также накладывается историческое нежелание Европы наращивать расходы на оборону.

«Государствам-членам не будут доверять до тех пор, пока они не будут соотносить свои действия с амбициями», — предупредил один дипломат.

Тем не менее этот документ активно поддерживают ключевые члены ЕС вроде Франции, которая планирует доработать его к весне следующего года. Кроме того, эту инициативу будут обсуждать на встрече лидеров ЕС в следующем месяце. Сторонники этого плана считают, что он хорош потому, что он реалистичен.

«Мы рады этому документу, потому что он реалистичен и в то же время амбициозен», — отметил министр обороны Словении Матей Тонин. Тем не менее он всё же признал, что этот документ следует доработать. «Нам нужно его некоторым образом тонко настроить, — объяснил министр. — Один аспект касается России, другой — Средиземноморья».

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, «группы быстрого гибридного реагирования ЕС», о которых говорится в документе, хорошо подходят для преодоления различных кризисов, включая пограничные стычки, которые размывают традиционные понятия о войне и мире.

В качестве примера здесь можно привести последние события на белорусско-польской границе, через которую на территорию ЕС пытаются прорваться тысячи мигрантов. ЕС, в частности, обвинил Белоруссию в том, что она заманивает мигрантов с Ближнего Востока, а затем подталкивает их к границе. По мнению Брюсселя, подобные действия — это «гибридная атака».

«Эта группа могла бы оказывать временную поддержку национальным субъектам в конкретных ситуациях вроде той, которую мы наблюдаем в Белоруссии, Польше и Литве, — отметил Боррель. — Сейчас таких инструментов у нас нет».

При этом некоторые лидеры ЕС открыто обвинили Россию в том, что она организовала план миграционного кризиса на белорусской границе, чтобы сеять хаос в ЕС, пока она сама занимается наращиванием военной группировки на границе с Украиной.

Вместе с тем некоторые страны, особенно восточноевропейские, опасаются, что милитаризация ЕС может ослабить организацию, которая традиционно защищает континент — НАТО.

С подобным аргументом Боррель не согласен. По его словам, эта европейская инициатива, напротив, «сделает НАТО сильнее, усилив Европейский союз».

Сторонники этой стратегии отмечают, что этот документ — это первый в истории случай, когда ЕС разработал всеобъемлющее видение ответа на широкой спектр проблем, куда относится и переориентация США на Азию, и отставание блока в военной сфере, и необходимость в модернизации промышленности. При этом план предусматривает решение этих проблем в конкретные временные рамки.

И всё же многие в ЕС настроены скептически. По словам критиков, в подобное положение ЕС попал далеко не впервые. Ещё в 1999 году лидеры ЕС договорились о создании «вооружённых сил численностью до 50-60 тысяч человек» в течение четырёх лет, которые можно было бы развернуть в течение 60 дней. Однако эти планы так и остались на бумаге. Кроме того, в 2007 году ЕС создал систему боевых групп численностью 1,5 тыс. человек, предназначенную для борьбы с кризисами. Этой группой так никто и никогда не воспользовался.

В то же время, по словам одного дипломата, любой ощутимый прогресс в области увеличения военного потенциала ЕС «для начала требует увеличения расходов на оборону». При этом во многих европейских странах анонсирование повышения военных расходов значительно ухудшает шансы действующих властей на переизбрание.