Обозреватель Bloomberg: Украине не место в НАТО и ЕС — но за это с Путиным стоит поторговаться

Хотя Украина хочет вступить в НАТО и ЕС, в обозримом будущем она будет для этих блоков лишь обузой, пишет обозреватель Bloomberg Клив Крук. По его словам, со стороны Запада было ошибкой наотрез отказываться обсуждать политику открытых дверей НАТО с Путиным, учитывая, что такая уступка не будет стоить почти ничего, в то время как взамен США и их западные союзники в теории способны выторговать процветание Украины.

Украина хочет членства в НАТО и ЕС. Президент России Владимир Путин хочет, чтобы этого никогда не случилось. НАТО и ЕС же Украину в блоке видеть не хотят, по крайней мере в ближайшем будущем, пишет обозреватель Bloomberg Клив Крук.

С учётом всех этих желаний наивного наблюдателя может посетить мысль о том, как можно разрешить нынешний кризис: все стороны согласятся с тем, что Украина в ближайшее время не вступит ни в НАТО, ни в ЕС. Однако США и их союзники этот вопрос обсуждать категорически не собираются. «Их позиция иррациональна и контрпродуктивна — в том числе и с точки зрения Украины», — считает автор.

Члены НАТО знают, что в среднесрочной перспективе вступление Украины в альянс их интересам в области безопасности не соответствует. В краткосрочной же перспективе они спорят о том, как дать отпор Путину, в то время как США (фактический лидер НАТО) страдают от внутренних противоречий. И все они не собираются воевать с Россией ради защиты Украины. При этом принятие Киева в блок спровоцировало бы Россию, что не только бы не пошло на пользу Киеву в плане безопасности, но и вскрыло бы слабость НАТО.

Однако на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен всё равно заявил, что США будут отстаивать принцип открытых дверей, лежащий в основе НАТО.

«Такое заявление сбивает с толку, — удивляется Крук. — НАТО — это пакт о взаимной обороне, и Украина не может просто взять и принять решение в него вступить. По договору об основании Украину нужно пригласить единогласным решением, притом что такое решение должно пойти на пользу безопасности альянса. В 2008 году лидеры НАТО без одобрения своих законодательных органов заявили, что Украину когда-нибудь пригласят в альянс, однако подобное обещание — даже если бы оно накладывало обязательства — всё равно даёт НАТО возможность сказать, что приглашать Киев не будут, предположим, в ближайшие 20 лет».

ЕС также не слишком горит желанием принимать Украину в свои ряды, причём даже несмотря на сигналы об обратном. В ЕС и так входит слишком много членов, в то время как Брюссель всеми силами пытается ассимилировать своих центральноевропейских партнёров. Вступление же Украины станет для него самым трудным испытанием за всю его историю.

Европейский союз любит подобную показную добродетель, строя грандиозные планы на будущее, но не продумывая их до конца. Иногда союз останавливает себя ещё до того, как стало слишком поздно — например, несмотря на многолетние «предварительные ласки», Турция в ЕС пока не вступила и не вступит в обозримом будущем. Однако иногда эти катастрофические планы претворяются в жизнь — взять только введение евро. Расплывчатое послание ЕС о принятии в блок Украины вполне укладывается в эту парадигму: не исключать саму возможность, витать в смелых мечтах, и так ничего и не добиться в этом направлении — если ЕС, конечно, повезёт.

Кокетничанье НАТО и Европы Украине на пользу не идёт. Такое поведение вполне могло стать причиной того, что президент Украины Владимир Зеленский неверно оценил, в чём заключаются истинные интересы его страны. Может, он считает, что Путин блефует. Или, может, думает, что он воспользуется моментом и склонит Запад к укреплению стратегического партнёрства. И все нынешние разговоры об «открытых дверях» говорят о том, что в такой авантюре могут быть свои плюсы.

Однако на самом деле плюсов здесь нет. Мир, стабильность и процветание на Украине, которая будет находиться на расстоянии вытянутой руки как от России, так и НАТО и ЕС, могут оказаться наилучшим результатом.

Разумеется, продолжает автор, награждать Путина, идя ему на уступку, которую и уступкой-то не назовешь, может обернуться опасными последствиями. Путин — это «серийная угроза», и такая награда его лишь воодушевит. Любая сделка по Украине должна быть всеобъемлющей и включать в себя значительные уступки с его стороны (например, гарантии территориальной целостности Украины, одобрение сближения Киева и ЕС в торговой сфере, взаимные ограничения на военную деятельность и так далее). При этом российский лидер должен понимать, что если он откажется от таких условий (или примет их и атакует Украину), то такое поведение повлечёт за собой тяжелые последствия: мощные санкции, экономический ущерб и усиление оборонного потенциала НАТО.

«Возможна ли сделка подобного рода? Вполне возможно, что время для неё уже упущено. При этом на неё, например, должна согласиться Украина. Трудно сказать, чего Путин хочет больше всего и чем он готов для этого пожертвовать: то внимание, которое он уделяет НАТО и Европе, может быть уловкой. И всё же отказываться даже обсуждать эту тему было ошибкой», — подытоживает Клив Крук.