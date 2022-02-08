Нападёт, не нападёт, холодная война: шведский эксперт рассказал о вариантах развития Украинского кризиса

Россия готовит почву для нападения на Украину, однако пока что трудно сказать, действительно ли она так и поступит, пишет SVT. По мнению эксперта в области обороны Томаса Риеса, Россия может либо начать наступление на Украину с ограниченными целями, либо отказаться от него в том случае, если США пойдут ей на уступки. В рамках же третьего сценария Запад и Россию ждёт новая холодная война.

Россия готовит почву для нападения на Украину, однако непонятно, насколько велик шанс того, что оно всё же состоится. В этой связи эксперт в области обороны и доцент кафедры военных наук Шведской военной академии Томас Риес подготовил три возможных сценария развития этого конфликта, пишет SVT.

Сценарий №1: Россия нападает на Украину

По словам Риеса, Россия уже давно усиливает группировку на украинской границе и следующим шагом может стать военное нападение на эту страну. На данный момент на пороге Украины стоят около 130 тыс. российских военнослужащих, но они не могут долго сидеть в полевых лагерях, если нет войны.

«Если Путин не будет действовать, рано или поздно он потеряет доверие», — считает эксперт.

Ещё один фактор, который говорит в пользу того, что военное вторжение состоится в ближайшие недели, — это то, что подмёрзшая почва облегчит передвижение российской военной технике.

Вместе с тем Риес считает, что Россия вряд ли пойдёт на полномасштабное вторжение на Украину, так как оккупировать всю страну ей будет трудно. Однако он считает, что Москва может попытаться нанести ограниченный удар либо по Киеву, либо на территории между Россией и Крымом.

Сценарий №2: Россия не нападает на Украину

Конфликт между Россией и Западом строится на том, что Москва чувствует угрозу со стороны последнего и поэтому требует создать зону безопасности из стран вдоль границы с Европой.

На практике это означает, что эти государства потеряют свою независимость — что для Запада является абсолютно неприемлемым исходом. Риес полагает, что, выдвигая эти требования, Путин постепенно усиливает давление, а также хочет использовать тему Украины, чтобы продемонстрировать серьёзность намерений.

По словам Риеса, Путин может отказаться от нападения на Украину, если США предложат ему что-то конкретное — что-то, что не дало бы упасть его авторитету. «Одна из возможностей для Путина пойти на попятную — это если США пойдут ему на какие-то другие уступки, которые позволят ему сохранить лицо», — полагает он.

Сценарий №3: новая холодная война?

Однако, по мнению Риеса, самый вероятный вариант — это то, что эскалация конфликта приведёт к новой холодной войне, в ходе которой и Западная Европа, и Россия будут укреплять свой оборонительный потенциал.

В ближайшие месяцы Россия планирует провести крупные ядерные учения, которые, что не исключено, могут быть использованы в качестве дополнительного средства давления.

«Путин может сказать, что если вы вмешаетесь, то есть риск, что мы применим ядерное оружие. Эффект здесь не практический, но только психологический — чтобы к мощи России относились с уважением», — подытоживает он.