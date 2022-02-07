Le Figaro: Украина призвала не верить апокалиптичным прогнозам о войне с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна обладает мощной армией и международной поддержкой, поэтому он призвал не верить в мрачные сценарии развития событий в отношениях с Россией. А в администрации украинского президента отметили, что сейчас шансов на дипломатию больше, чем на новую эскалацию, пишет Le Figaro.

Украина призвала «не верить апокалиптичным прогнозам», пишет Le Figaro. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Twitter: «В разных столицах прорабатывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня у Украины мощная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свою страну. Это враг должен нас бояться, а не мы его».



В том же ключе высказался и советник главы президентской администрации Михаил Подоляк. По его словам, шансы найти дипломатическое решение кризиса гораздо выше, чем угроза новой эскалации.



Эти заявления появились после предупреждения американской разведки, по словам которой Россия уже на 70% обладает мощностями, необходимыми для большого вмешательства на территорию Украины. Киев пытается принизить риск неминуемого нападения России, в частности чтобы защитить свою слабую экономику.



При этом американская разведка не знает, принял ли Путин решение нападать на Украину, но, по мнению американских специалистов, он хочет иметь возможности для любых вариантов действий от частичного вмешательства в Донбасс до полного захвата Украины. И если он сделает выбор в пользу последнего варианта, то он в силах окружить Киев за двое суток.



В субботу и воскресение в Польшу прибыли первые подразделения американских солдат, которых Джо Байден решил отправить в подкрепление. При этом в Белом доме отметили, что это сделано вовсе не для того, чтобы развязать войну с Россией.



Россия при этом неоднократно заявляла, что вмешиваться на Украину не собирается. Однако издание отмечает, что она всё наращивает вооружённые силы у границ Украины, а также перебрасывает технику и людей на территорию Белоруссии для проведения там учений.



Россия множит войска у границы с Украиной с прошлой весны, отмечает Михаил Подоляк. Но, по его словам, чтобы оказать психологическое давление, она занимается массовой ротацией этих войск. «Сколько времени будет продолжаться эта активность и какую цель она преследует? Только Кремль может точно ответить», — приводит его слова Le Figaro.