Le Figaro: Макрон признался, что не рассчитывает на односторонние жесты Москвы

У президента Франции в понедельник и вторник запланированы визиты в Москву и Киев, и перед своим турне он созвонился с союзниками: с главой НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Как пишет Le Figaro, Макрон поделился с ними своим мнением, что по украинскому вопросу им сначала нужно добиться снижения напряжённости, не допустить вооружённого конфликта, а затем налаживать механизмы взаимного доверия.

Президент Франции пообщался в субботу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Le Figaro. Они обсудили кризис между Россией и Украиной, поскольку в начале недели Макрон едет в Москву и Киев. Это были отдельные телефонные переговоры, и они вписываются в атмосферу постоянных контактов между союзниками по украинскому вопросу, отметили в администрации французского президента.

В общении со Столтенбергом Макрон заявил о необходимости продолжать работу по поиску пути к снижению напряжённости с помощью диалога, соблюдая при этом основополагающие принципы европейской безопасности и суверенитета государств.

«Последние времена показали, что если мы принимаем решение не разговаривать, как пожелали в прошлом году европейцы, тогда как мы вместе с канцлером Меркель предлагали провести саммит ЕС — Россия, то мы не можем урегулировать никакой конфликт. Ведь тогда мы позволяем другим говорить от нашего имени, и мы не можем вносить наш вклад в коллективную безопасность», — заявил Эммануэль Макрон в интервью.

Макрон постарается достигнуть прогресса во время встреч с Путиным и Зеленским в начале недели. «Мы с Россией вели столь интенсивный диалог, что он и этот визит в Москву должны предотвратить» развитие вооружённого конфликта, заявил Макрон. «Мы также обсудим условия снижения напряжённости. Нужно быть реалистами. Мы не получим односторонних жестов, но необходимо избежать ухудшения ситуации, прежде чем строить механизмы и жесты взаимного доверия», — заявил Макрон.

По словам администрации французского президента, Йенс Столтенберг приветствовал такой подход и поблагодарил французского коллегу за такую координацию с союзниками перед поездкой. Борис Джонсон, в свою очередь, поделился с Макроном результатами своей поездки в Киев и недавнего разговора с Путиным. В итоге они все заверили друг друга, что в ближайшие дни будут держать связь.

К слову, в Париже отметили, что во время разговора Макрона и Джонсона поднимался и вопрос незаконной миграции, в том числе через Ла-Манш. «Они подчеркнули, что Франции и Великобритании необходимо вести совместную работу, чтобы бороться против организаций, которые занимаются нелегальной перевозкой мигрантов», — приводит Le Figaro заявление Елисейского дворца.