Libération: в поисках мира Макрон готовит визит в Москву и Киев

Эммануэль Макрон намерен воспользоваться председательством Франции в ЕС и попытаться урегулировать украинский кризис. Для этого на следующей неделе он отправляется сначала в Москву для переговоров с Путиным, а потом и в Киев — для встречи с Зеленским, пишет Libération. Впрочем, этими перемещениями он, возможно, не ограничится.

У Эммануэля Макрона «новая битва», пишет Libération. Он рассчитывает, что объявленная им война против COVID-19 постепенно сходит на нет, и теперь он отправился на украинский фронт. Хотя пока Макрон остаётся на стадии вежливого диалога, координации с союзниками и европейскими партнёрами. Их цель — оценить истинное состояние угрозы, говорят в Елисейском дворце.



Во время встречи с министрами внутренних дел Европейского союза Макрон пояснил, что он намерен добиться «деэскалации» на границах Украины. Владимир Путин во время их последнего диалога заверил, что у него нет желания вводить войска на Украину. Так что администрация французского президента предлагает всем выйти из нынешней парадигмы роста напряжённости, которая может привести неизвестно к какому насилию, пишет автор статьи.



Эммануэль Макрон рассчитывает воспользоваться тем, что Франция стала председателем Европейского союза, и найти решение для конфликта между Россией и Украиной. Макрон хочет как минимум показать, что он предпринимает действия для решения этого вопроса, чтобы придать веса своему выдвижению на второй президентский срок.



В этом ключе он 45 минут общался с президентом США Джо Байденом, пишет автор статьи. Они договорились извлечь выгоду из позитивных подвижек, достигнутых в рамках нормандского формата, а также сошлись во мнениях по поводу необходимости продолжать диалог для того, чтобы претворить в жизнь минские договорённости по ситуации в Донбассе.



Но, помимо этого дипломатического аспекта, у французского и американского президентов разный подход к тому, что делать с Путиным. Из двух вариантов — диалог и сдерживание — США больше отдают предпочтение сдерживанию.



Ожидается, что в понедельник Макрон снова проведёт переговоры с Владимиром Путиным — приедет в Россию, а затем и с президентом Украины Владимиром Зеленским — на Украине. После этого, вероятно, он отправится в Германию. «Я не исключаю вообще никаких инициатив и перемещений», — заявил Макрон. Теперь, по его словам, дело за советниками лидеров, которые должны изучить, насколько такие поездки осуществимы.



Такая активность Макрона напоминает времена грузинского конфликта 2008 года, когда президент Саркози выдвинул себя как посредника между Россией и Грузией. И Франция тогда тоже была председателем в ЕС. Саркози тоже ездил в Москву и Тбилиси, чтобы вести переговоры о мире. В декабре 2014 года уже Франсуа Олланд вёл переговоры с Москвой, пытаясь урегулировать на этот раз украинский кризис, пишет Libération.