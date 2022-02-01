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Le Figaro: на переговорах Путина и Макрона обсуждались «гарантии безопасности» России

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Президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин второй раз за четыре дня обсудили ситуацию на Украине, пишет Le Figaro. В Кремле сообщили, что речь шла о предоставлении России «юридически закреплённых гарантий безопасности», а Елисейский дворец отметил, что оба президента «приветствуют» продвижения в переговорах в нормандском формате.
Le Figaro: на переговорах Путина и Макрона обсуждались «гарантии безопасности» России
AP

В понедельник в разгар украинского кризиса президенты России и Франции второй раз за четыре дня провели телефонные переговоры, сообщает Le Figaro со ссылкой на пресс-службу Кремля. Ранее Владимир Путин и Эммануэль Макрон уже обсуждали текущую ситуацию в пятницу и, по информации российской стороны, рассматривают «возможность» встретиться лично.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности», — заявила в официальном заявлении по окончании беседы администрация российского президента. Отмечается, что Владимир Путин «ещё раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам».
 
Со своей стороны в Елисейском дворце подчеркнули, что «эти переговоры являются продолжением разговора президента Республики со своими коллегами из России и Украины в пятницу, 28 января, и соответствуют той же логике деэскалации». В администрации Макрона добавили, что «оба президента приветствуют позитивные шаги в нормандском формате» для урегулирования конфликта на востоке Украины.
 
В то же время, как напоминает французская газета, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник заявила, что США подготовили «конкретные санкционные пакеты в отношении российских элит и членов их семей», если Россия нападёт на Украину. По словам Псаки, Вашингтон определил лиц, входящих во «внутренний круг Кремля» или вращающихся вокруг него. Пресс-секретарь подчеркнула, что эти люди «особенно уязвимы» для санкций из-за тесных финансовых связей с западными странами.
 
Великобритания также объявила в понедельник, что собирается ужесточить санкционный режим, который может применить в случае вторжения России на Украину. Глава британского МИД Лиз Трасс заявила на заседании палаты общин, что представит законопроект, который ужесточит позицию страны в отношении «агрессии России против Украины». Трасс объяснила, что новые санкции могут коснуться расширенного списка лиц и компаний в зависимости от их значимости для Кремля, пишет Le Figaro.
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источник
Le Figaro Франция Европа
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Великобритания Владимир Путин вооруженный конфликт Джен Псаки дипломатия нападение Нормандский формат переговоры Россия санкции США Украина Франция Эммануэль Макрон
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