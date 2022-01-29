Le Figaro: Европа снова в игре — Макрон и Путин обсудили по телефону украинский вопрос

Хотя во время телефонного разговора президентов Франции и России никаких прорывов достигнуто не было, Эммануэль Макрон доволен, что смог не только выразить своему коллеге несогласие с его политикой, но и вернуть Европу в центр обсуждения европейской безопасности и украинского кризиса, пишет Le Figaro. Издание отмечает, что прежде Путин предпочитал общаться на эти темы с Вашингтоном.

«Перепробовать всё, чтобы сохранить открытым канал дипломатии, в то время как барабаны войны звучат у европейских порогов», — пишет Le Figaro о телефонном разговоре между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. Общались они больше часа, обсуждали пути и средства по снижению напряжённости, безопасность в Европе, суверенитет государств на континенте. В центре дискуссии стоял ключевой, украинский вопрос. Позже на эту же тему Макрон пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По результатам этих переговоров самое меньшее, чего удалось достигнуть Макрону, — выразить своё несогласие с российским президентом. Самое большее — Владимир Путин выразил желание продолжать диалог. Главным в этом разговоре эксперты считают то, что российский президент повторил в очередной раз, что не имеет никакого намерения вторгаться на территорию Украины.

При этом эксперты отмечают, что ситуация в Европе очень изменчива, то есть никакую опасность исключать нельзя. Постоянно поступают сообщения, что с российской стороны у границы стоят 100 тыс. военных и запланированы манёвры. А Киев тем временем получает военную помощь из Америки и Европы.

Во время разговора с французским коллегой Владимир Путин снова отметил, что Запад не внял российским требованиям по отказу от расширения НАТО. Он отметил, что альянс достиг границ России, что ставит под сомнение равновесие в области безопасности. Но, как сообщается, Макрон ему ответил: чтобы восстановить в Европе атмосферу доверия и безопасности, Россия должна соблюдать суверенитет государств, чего не происходит в случае с Грузией и с Украиной.

Автор статьи отмечает: неудивительно, что два лидера совсем по-разному воспринимают историю. В частности, это относится к косовской интервенции НАТО. Но при этом Путин выступает за структурный диалог по безопасности. В частности, в Париже в среду возобновились переговоры в рамках нормандского формата. И через две недели они продолжатся в Берлине, о чём заявили оба президента.

Владимир Путин во время этого разговора, со своей стороны, сделал акцент на том, что Киев должен выполнять требования Минского соглашения. Среди самых сложных вопросов, задокументированных там: проведение выборов, решение по статусу Донбасса, передача власти местным жителям. Но для этого необходимо обеспечить суверенитет Украины. Помочь в этом процессе может контактная группа ОБСЕ.

Автор статьи задаётся вопросом, не хочет ли Эммануэль Макрон выглядеть, как Николя Саркози в случае с Грузией в 2008 году. В Елисейском дворце отмечают, что диалог с Россией он начал ещё в 2017 году, но, как напоминает издание, пока к конкретным результатам он не привёл.

Однако Макрон рад, что европейцы в принципе вернулись в игру, ведь в последнее время Путин отдавал предпочтение переговорам с США. Макрон при этом собирается в ближайшее время приехать на переговоры в Киев. Но теперь деэскалации нужно придать «консистенции», тем более что Россия как раз ввела запрет на въезд ряда европейских чиновников, отмечает Le Figaro.