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France Info: евродепутат от Франции пригрозила России «беспрецедентными санкциями»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Французский депутат в Европарламенте Натали Луазо рассказала, что ЕС готовит «беспрецедентные санкции» против России в случае, если та нападёт на Украину, пишет France Info. В то же время Луазо подчеркнула, что Евросоюз направил все дипломатические усилия на то, чтобы не допустить эскалации конфликта.
France Info: евродепутат от Франции пригрозила России «беспрецедентными санкциями»
AP

Во вторник евродепутат от правящей партии «Вперёд, Республика!» Натали Луазо заявила в эфире France Info, что России стоит готовиться к «беспрецедентным санкциям» Евросоюза. Со своей стороны президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Россия заплатит «очень большую» цену в случае нападения на Украину.

«Цель усилий, которые прилагают Эммануэль Макрон и вся Европа и Америка, удержать Россию от нападения на Украину»,— подчеркнула Натали Луазо. Эта задача, по её словам, осуществляется на дипломатическом уровне, а также с помощью «потенциала сдерживания», который состоит в «подготовке санкций, которые мы ещё никогда не принимали против России».
 
Луазо, занимающая пост председателя подкомиссии по обороне и безопасности в Европарламенте, также сообщила, что в стадии подготовки находится множество дипломатических мероприятий: в пятницу Эммануэль Макрон проведёт переговоры с Владимиром Путиным, а в среду состоится встреча между представителями России, Украины, Франции и Германии. Как заверила евродепутат, «все дипломатические усилия направлены на то, чтобы избежать конфликта, потому что первые, кто не хочет конфликта,это украинцы».
 
На вопрос телеканала о том, почему Россия хочет подчинить себе Украину, Натали Луазо указала на «ностальгию по прошлому», которую она заметила у российского президента. «Я не знаю, что в голове у Владимира Путина, но то, что мы уже долгое время слышим от российского президента, это ностальгия по ушедшей эпохе, эпохе холодной войны, когда Советский Союз был больше, чем современная Россия, и ностальгия по России, которая отказывала своим соседям в праве на демократию, в праве выбирать собственную политическую модель и собственных союзников», — утверждает французский политик.
 
Кроме того, евродепутат напомнила, что Россия «напала на Крым и аннексировала* его в тот момент, когда Евросоюз подписал соглашение об ассоциации с Украиной». По словам Луазо, «больше всего Владимир Путин боится той (политической. — ИноТВ) модели», которую представляет ЕС.
 
В заключение представительница Франции в Европарламенте подчеркнула, что ЕС прилагает «все дипломатические усилия, чтобы отговорить Владимира Путина брать на себя слишком большой для него и для России риск», который им не выгоден. Евродепутат в интервью France Info предположила, что «жители России ждут другого».
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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France info Франция Европа
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