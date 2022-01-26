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Euronews: Киев принимает самолёты с военными грузами из США, Великобритании и стран Балтии
Украина продолжает получать военные грузы из Великобритании и стран Балтии. Кроме того, в Киев прибыл уже третий самолёт с американским оружием. Соседи по ЕС также раскритиковали Берлин, который запретил Эстонии отправлять туда вооружение, сделанное в Германии. На среду в Париже запланирована новая встреча в нормандском формате при участии Германии, России, Украины и Франции для новых переговоров, передаёт Euronews.

В Киев прибывает новая партия оружия из США — уже третий самолёт за последние дни. Военные грузы Украина получает также из Великобритании и стран Балтии. 

Европа продолжает призывать к деэскалации Россию. Эммануэль Макрон, президент Франции, которая сейчас председательствует в ЕС, готов обсудить происходящее лично с Владимиром Путиным уже в пятницу. 

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Мы параллельно готовим общий ответ на случай агрессии. Если агрессия действительно произойдёт, то ответные шаги приведут к тому, что цена этой агрессии окажется очень высока. 

Критике европейских соседей подвергается Берлин, который не только сам не поставляет Киеву оружие, но и запрещает Эстонии отправлять туда вооружение, сделанное в Германии. 

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер ФРГ: Федеральное правительство за минувшие годы не раз отказывалось от поставок летального оружия. Для этого есть причины, обоснованные событиями последних лет и десятилетий. Тем не менее в последние годы мы делали очень многое для поддержки украинской экономики и развития демократии — в рамках наших финансовых возможностей и в рамках тех международных обязательств, которые у нас есть. 

В Кремле повторяют, что не имеют никакого отношения к развёрнутой информационной кампании и ждут от США письменного ответа на свои предложения по безопасности. 

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента России: Переговоры в нынешней стадии завершены. И перед тем, как будет понимание о том, как и когда мы будем продолжать, нужно получить тот самый пресловутый текст. Мы надеемся, что это произойдёт на этой неделе. А то, что происходит и информационно, и де-факто со стороны США — нагнетание напряжённости, мы с вами и вчера много об этом говорили, — здесь ничего не меняется. 

В среду в Париже должна состояться встреча в нормандском формате: Германия, Россия, Украина и Франция. Это будет первый такой форум более чем за два года, он пройдёт на уровне политических советников глав государств. И все они, как сообщается, уже подтвердили, что приедут. 

Дата выхода в эфир 26 января 2022 года.




 

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