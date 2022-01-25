Euronews: Чехия планирует поддержать Украину боеприпасами и другими мерами

По словам нового министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, Прага готова поддерживать Киев не только на словах, но и на деле — в частности, рассматривает возможность отправки боеприпасов и надеется заключить с коллегами по ЕС соглашение о санкциях против России, если она перейдёт к агрессии. Об этом чешский политик рассказал в интервью Euronews.
Чешская Республика подтвердила поддержку Украине в её противостоянии с Россией. Прага рассматривает возможность поставок Киеву боеприпасов. Три балтийские страны Евросоюза уже предложили военную помощь Украине.
Между тем Вашингтон утверждает, что Берлин не позволил Таллину отправить оружие немецкого производства в Киев. О таких неоднозначных позициях партнёров по ЕС и НАТО рассказал в интервью Euronews чешский министр иностранных дел Ян Липавский.
ЯН ЛИПАВСКИЙ, министр иностранных дел Чехии: Мы поддерживаем Украину. Это также означает, что мы поддерживаем её не только словами, но и действиями. Чешское правительство рассматривает возможность отправки боеприпасов украинцам, чтобы помочь поднять готовность их армии.
Дипломатические отношения Праги с Москвой остаются натянутыми. Чешские спецслужбы подозревают российских разведчиков в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. Тогда погибло два человека. В результате Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия — 20 работников чешского посольства в Москве.
ЯН ЛИПАВСКИЙ: Мы посылаем очень ясный сигнал. Мы поддерживаем Украину и сделаем всё необходимое, чтобы у неё была свобода выбора, вступать ли в ЕС или в НАТО.
Новое правительство Чешской Республики было приведено к присяге в декабре прошлого года после долгих переговоров. У кабинета были разногласия с президентом страны Милошем Земаном, который известен своими тесными связями с Россией.
Чешский министр иностранных дел надеется заключить с коллегами по ЕС соглашение о санкциях против России, если она вторгнется на Украину. Липавский отдаёт себе отчёт и в разногласиях между ними. С ним беседовал в Брюсселе наш корреспондент Шандор Жирош.
ЯН ЛИПАВСКИЙ: У нас в ЕС есть внутренние дебаты о санкциях, так как это один из инструментов, которые, возможно, придётся использовать, если на Украине произойдёт эскалация. Я чувствую очень сильное единство, присутствующее в НАТО. И я чувствую, что оно присутствует и в ЕС.
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