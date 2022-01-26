Журналист FAZ: европейцы опоздали — Путин уже выбил их из игры за континент

Шольц и Макрон пытаются добиться участия в решении украинского кризиса, однако они уже опоздали, уверен корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Николас Буссе. По его мнению, Путин ещё несколько недель назад выбил Европу из игры за её же континент, и ситуация не исправится, пока европейцы слабы в военном отношении и зависимы от российского газа.

Шольц и Макрон опоздали, считает корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Николас Буссе. Берлин и Париж снова пытаются выйти на путь дипломатического решения, однако Путин ещё несколько недель назад исключил европейцев из игры за их собственный континент, отмечает журналист.

Даже с учётом того, что в Германии только что начало свою работу новое правительство, а во Франции идёт предвыборная борьба, поразительно, как долго обе ведущие державы ЕС медлили с инициативами по украинскому кризису. Владимир Путин выбил европейцев из игры за их континент ещё недели назад. Тем не менее Макрон и Шольц снова пытаются не дать этой двери закрыться, просовывая ногу в проём, пишет Николас Буссе.

Он отмечает, что нормандский формат, который должен быть возрождён в Париже, — это, в конце концов, встреча, на которой Украина и Россия должны сидеть за одним столом. Речь в основном идёт о Донбассе, но разрядка ситуации в «мятежных областях» была бы шагом вперёд, потому что Путин может легко создать там предлог для военных действий, уверяет немецкий журналист.

В Евросоюзе Германия раньше считала себя адвокатом Восточной Европы, Франция, напротив, то и дело заигрывала с Москвой на тему особых отношений. Сегодня эти роли почти поменялись местами, хотя обе страны в условиях нынешнего кризиса не выходят из фарватера западного единомыслия.

По версии автора статьи, на это сильно влияет Вашингтон, потому что европейцы слишком слабы в военном отношении и сделали себя слишком зависимыми от российского газа. «Стратегическое перевооружение» Европы, затеянное Макроном, будет успешным только в том случае, если в том, что касается этих двух факторов, произойдут основополагающие изменения, заключает журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.