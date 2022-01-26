Журналист FAZ: европейцы опоздали — Путин уже выбил их из игры за континент
Шольц и Макрон опоздали, считает корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Николас Буссе. Берлин и Париж снова пытаются выйти на путь дипломатического решения, однако Путин ещё несколько недель назад исключил европейцев из игры за их собственный континент, отмечает журналист.
Даже с учётом того, что в Германии только что начало свою работу новое правительство, а во Франции идёт предвыборная борьба, поразительно, как долго обе ведущие державы ЕС медлили с инициативами по украинскому кризису. Владимир Путин выбил европейцев из игры за их континент ещё недели назад. Тем не менее Макрон и Шольц снова пытаются не дать этой двери закрыться, просовывая ногу в проём, пишет Николас Буссе.
Он отмечает, что нормандский формат, который должен быть возрождён в Париже, — это, в конце концов, встреча, на которой Украина и Россия должны сидеть за одним столом. Речь в основном идёт о Донбассе, но разрядка ситуации в «мятежных областях» была бы шагом вперёд, потому что Путин может легко создать там предлог для военных действий, уверяет немецкий журналист.
В Евросоюзе Германия раньше считала себя адвокатом Восточной Европы, Франция, напротив, то и дело заигрывала с Москвой на тему особых отношений. Сегодня эти роли почти поменялись местами, хотя обе страны в условиях нынешнего кризиса не выходят из фарватера западного единомыслия.
По версии автора статьи, на это сильно влияет Вашингтон, потому что европейцы слишком слабы в военном отношении и сделали себя слишком зависимыми от российского газа. «Стратегическое перевооружение» Европы, затеянное Макроном, будет успешным только в том случае, если в том, что касается этих двух факторов, произойдут основополагающие изменения, заключает журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.
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