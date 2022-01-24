ZDF: в партии канцлера Шольца до сих пор спорят о России, Украине и «Северном потоке — 2»

В партии канцлера Германии нет единой позиции по отношениям с Россией, украинскому кризису или «Северному потоку — 2», отмечает немецкий телеканал ZDF. Социал-демократы расходятся во мнениях по этим вопросам и только пытаются нащупать общую линию, однако пока это им не удаётся. При этом канцлер Шольц и лидеры партии слишком долго не спешили ясно выразить свою позицию, которая, вдобавок, меняется на ходу.

Отношения с Москвой, украинский кризис, «Северный поток — 2» — СДПГ сложно определиться со своей позицией по всем этим вопросам. Единства внутри партии нет, отмечает немецкий телеканал ZDF.

Канцлеру Олафу Шольцу потребовалось много времени, чтобы изменить свою позицию. На протяжении нескольких недель он не делал никаких определённых высказываний. Его стандартная формула по газопроводу через Балтийское море заключалась в том, что это проект исключительно частного экономического характера. Такую позицию за пределами СДПГ практически никто не разделяет — ни среди партнёров партии по коалиции в правительстве, ни среди международных союзников, утверждает журналист телеканала.

Теперь Шольц заявил, что всё будет выноситься на обсуждение. Это означает, что канцлер меняет курс, однако его партия по-прежнему не знает, как вести себя с Россией. Мнения в СДПГ остаются различными.

Одна группа социал-демократов прекрасно осознаёт опасность, притаившуюся всего в часе полёта от Берлина на границе Украины с Россией. Эти политики, помимо диалога и переговоров, также хотят пригрозить Москве санкциями. Председатель комитета по иностранным делам Михаэль Рот называет это «диалогом и обороноспособностью».

Бывший лидер партии Зигмар Габриэль также чётко заявил, что Россия должна ясно знать цену, которую ей придётся заплатить в случае определённых действий с её стороны — если начнётся война, всякой готовности к переговорам придёт конец.

Угроза газопроводу «Северный поток — 2», вероятно, окажет большое влияние на президента России Владимира Путина, отмечает ZDF. Как поясняет телеканал, значительная часть российского бюджета формируется за счёт экспорта газа. Европейские соседи Германии и её партнёры по НАТО, включая США, тоже об этом осведомлены. Все они уже давно предостерегают немецкое правительство о том, что касается «Северного потока — 2».

Проблема СДПГ заключается в том, что история появления этого газопровода тесно связана с партией социал-демократов. Именно бывший канцлер Герхард Шрёдер договорился с Путиным о «Северном потоке — 2», чтобы войти в наблюдательный совет компании-оператора после того, как он оставил свой пост руководителя правительства, подчёркивает немецкий телеканал. При этом для многих в СДПГ Шрёдер остаётся совершенно нормальным бывшим канцлером, а не лоббистом на зарплате у России и приятелем Путина.

Однако есть и другая группа внутри СДПГ, которая с ностальгией вспоминает о старой мирной политике разрядки в стиле Вилли Брандта и об изменениях через сближение. В этом вопросе на первый план выходит потребность России в безопасности.

Например, один из левых членов партии, Ральф Штегнер, уже называет угрозу санкций «бряцанием оружием», а бывший лидер СДПГ Матиас Платцек требует признания потребностей и опасений России в сфере безопасности.

Что касается руководства партии, оно долгое время не проясняло свою позицию, но теперь переняло новую установку Олафа Шольца. Саския Эскен и Ларс Клингбайль знают о конфликте в партии, но пока оставили всё как есть. Возможно, они боятся, что не успеют за дискуссиями внутри партии.

В условиях серьёзного внешнеполитического кризиса канцлер от СДПГ долгое время колебался, председатели партии молчали, и все трое бодро позволяли своим товарищам по партии добиваться своего.

Единый сплочённый образ, которого ожидают от партии канцлера перед лицом внешнеполитического кризиса, СДПГ сейчас только ищут, и пока тщетно, заключает немецкий телеканал ZDF.