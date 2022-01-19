Rzeczpospolita: канцлер Германии раскалывает единый фронт Запада против России

Слова Олафа Шольца о том, что газопровод «Северный поток — 2» — это «коммерческий проект», который не следует смешивать с политикой, наносят удар не только внутри трансатлантического сообщества и самого ЕС, но и по единству правящей коалиции в Германии, пишет польский журналист Енджей Белецкий. В издании Rzeczpospolita он обращает внимание на то, что такая несостыковка позиций лишь может поощрить Москву к «очередным украинским завоеваниям», которые «слабый» Запад, скорее всего, оставит без наказания.

«Пока Джо Байден выстраивает единый фронт Запада, чтобы отговорить Кремль от вторжения на Украину, канцлер Германии предложил не включать строительство «Северного потока — 2» в пакет санкций, направленный против России. Это победа Владимира Путина», — пишет в Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

В своей статье он объясняет, что это равнозначно разрыву договора, который в июле 2021 года с президентом США заключила канцлер Ангела Меркель. Она дала своё согласие на списание газопровода со счетов, в случае если российские войска перейдут границу Украины. Госсекретарь Энтони Блинкен посчитал такое решение оптимальным, потому что таким образом «Северный поток — 2» превратился бы в крайне эффективное средство давления на Москву.

«Следовательно, позиция канцлера Олафа Шольца ведёт к глубокому расколу между самой важной страной на Западе и главной страной ЕС. Однако не только единство трансатлантического сообщества было подорвано. Разделительная линия проходит и поперёк самого ЕС, раз для таких стран, как Польша или Швеция, позиция Берлина совершенно непонятна», — объясняет журналист.

Более того, по его мнению, такое развитие событий ставит под вопрос и единство правящей коалиции в Германии. В начале этой недели Киев и Москву посетила глава немецкой дипломатии Анналена Бербок. Лидер зелёных выступает за блокаду «Северного потока — 2», если Путин вдруг решит начать войну. «Несовпадение её позиций с канцлером может вызвать в Кремле сомнения относительно того, кто представляет позицию Германии и определяет её внешнюю политику», — рассуждает Белецкий.

Конечно, канцлер Германии Олаф Шольц объясняет, что строительство газопровода — это «коммерческий проект» и не следует его смешивать с политикой. «Однако никто из тех, кто следит за событиями на нашей восточной границе, не может иметь иллюзий касательно того, что такой анализ имеет хоть что-то общее с действительностью. Поэтому вывод о том, что Германия ставит свои нынешние доходы от импорта более дешёвого газа выше геополитических интересов не только Украины, но и Польши, напрашивается сам по себе», — добавляет журналист.

«Однако даже на чисто коммерческом уровне такая логика ошибочна. Если Путин ещё раз увидит, что Запад слаб и оставил без наказания его очередные украинские завоевания, Россия сможет совершить ещё один шаг вперёд. Возможно, его целью станет Польша, где экономические интересы Германии куда больше, нежели стоит газ из «Северного потока — 2», — резюмирует Енджей Белецкий в издании Rzeczpospolita.