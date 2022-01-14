Onet: сигнал Москвы восточным странам НАТО — «вы уже не в такой безопасности, как вам это кажется»

Россия опасно поигрывает мускулами и становится всё менее и менее предсказуемым игроком, уверен польский профессор Дариуш Козеравский. В интервью порталу Onet он отмечает, что именно поэтому НАТО будет активно укреплять военный потенциал как стран восточного фланга НАТО, так и Украины. Однако, по мнению эксперта, в случае военного конфликта альянс вряд ли поддержит Украину.

Действия Кремля следует рассматривать через призму трёх связанных с друг другом аспектов: газопровод «Северный поток — 2», оказание воздействия на восточный фланг НАТО и на Украину, говорит в интервью порталу Onet польский профессор Дариуш Козеравский. По его мнению, стратегическая цель России на международной арене кроется в том, чтобы воспользоваться сложившейся ситуацией для достижения собственных интересов. В политико-экономическом измерении главную роль играет газопровод «Северный поток — 2» и стремление получить все разрешения, чтобы затем поставить Запад в энергозависимость от себя. В свою очередь, волнения на востоке НАТО следует связывать с попытками укрепить позицию России в регионе, в том числе в Центральной Европе.

«Кремль проводит политику запугивания. Он объявляет соседним странам: «Вы больше не находитесь в такой безопасности, как вам это кажется». Риторика Москвы такова: Россия становится крепче, а Запад — ослабевает... », — подчёркивает аналитик. Польский эксперт уверен, что Украина — это элемент российской политической игры в стратегическом и оперативном измерении. Москва намерена ограничить возможности интеграции Киева с западными структурами и дестабилизировать отдельные регионы Украины.

«Россия поигрывает мускулами, концентрируя свои войска на границе и проводя тактические учения с применением боеприпасов. Это может быть не только демонстрация силы, но и завершающий этап подготовки и объединения частей перед началом вторжения. Цель может крыться не только в запугивании, но и в возможном плавном переходе к боевым действиям», — добавляет он. На вопрос о том, окупится ли Москве такой сценарий, польский профессор отвечает следующее: «Военная победа не обязательно равнозначна мирной и беспроблемной оккупации». В качестве примера он приводит афганский и чеченский горький опыт России.

В свою очерердь, США и Россия, по мнению профессора, время от времени будут встречаться с целью поиска соглашения. «Это будет своего рода дипломатическое перетягивание каната. Путин должен будет отдавать себе отчёт в том, что любое вторжение на Украину будет иметь политические и экономические последствия. Однако я хотел бы подчеркнуть одно: альянс не будет вмешиваться в военном плане в защиту Украины. Зато он будет укреплять Киев и восточный фланг НАТО в военном плане, потому что Россия становится всё менее и менее предсказуемым игроком», — резюмирует он.