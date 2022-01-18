Глава бюро нацбезопасности Польши: патовая ситуация в переговорах с Западом заставит Россию действовать

Сейчас любой вариант развития конфликта на Украине вполне возможен, считает глава Бюро национальной безопасности Польши Палел Солох. В беседе с Polskie Radiо он обращает внимание на то, что в настоящий момент россияне рассчитывают свои возможности и сталкиваются с дилеммой: если Запад сохранит свою непреклонную позицию, им придётся с этим что-то делать. Одновременно он считает, что сценарий массового нападения и захват территорий маловероятен.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Палел Солох прокомментировал ситуацию вокруг Украины после серии дипломатических переговоров между НАТО и Россией. По его мнению, российская агрессия вполне возможна. «Россияне не отказались от своих радикальных ожиданий. В свою очередь Запад занял единую позицию. Сейчас эта ситуация патовая, и необходимо быть готовым к тому, что Россия на самом деле сможет совершить нападение на Украину», — объяснил он в эфире Polskie Radio.

Политик обращает внимание на то, что в ходе переговоров ничего не было решено. «Прошла напряжённая неделя, в течение которой переговоры с Россией велись в трёх форматах. Теперь нас ждёт время, в течение которого также состоятся многочисленные консультации, в основном межсоюзнические. Среди прочего наш президент встретится с президентом Украины», — подчеркнул он. При этом он обратил внимание на то, что настроения, царящие внутри западной политической элиты, колеблются: некоторые не хотят быть столь непреклонными в отношении Москвы. «Однако страны региона не могут так относиться к ситуации и таким образом соглашаться на варианты России», — добавил он.

По мнению Солоха, сейчас любой вариант развития конфликта на Украине вполне возможен. «Наименее вероятными представляются массовая атака и захват территорий. В настоящий момент россияне рассчитывают свои возможности и сталкиваются с дилеммой. Если Запад сохранит свою непреклонную позицию, им придётся с этим что-то делать».

Он также отметил, что Владимир Путин не захочет прослыть проигравшим в глазах собственного общества, которое признает его действия неэффективными. Сегодня цель российского лидера состоит в том, чтобы наращивать силы и мощь страны.