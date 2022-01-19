Zeit: санкции в отношении «Северного потока — 2» в случае «агрессии» — Шольц предупредил Россию о последствиях

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о «серьёзных политических, экономических и финансовых последствиях» в случае «вторжения» России на Украину, сообщает Die Zeit. Шольц допустил возможность введения санкций в отношении «Северного потока — 2». При этом канцлер указал на важность «конструктивных и стабильных отношений с Россией» и вновь призвал к возобновлению переговоров в нормандском формате.

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил Россию о «серьёзных политических, экономических и финансовых последствиях» «вторжения» на Украину. По его словам, «военная агрессия» повлечёт за собой «высокую цену». На встрече с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом он также не исключил санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что возможная общая скоординированная реакция будет обсуждаться с партнёрами по НАТО, сообщает Die Zeit.

По словам Шольца, необходимо «сделать всё, чтобы предотвратить военную агрессию против Украины». При этом он указал на начавшиеся на прошлой неделе переговоры между Россией и США, НАТО и ОБСЕ. «Мы все хотим конструктивных и стабильных отношений с Россией», — подчеркнул Шольц. Он заявил, что продолжит выступать за возобновление переговоров между Россией, Украиной, Германией и Францией.

Шольц вновь исключил возможность поставок оружия на Украину. Он ожидает от России шагов по деэскалации, в том числе сокращения войск на границе с Украиной.

Тем не менее США предупредили о неминуемой военной эскалации конфликта. «Сейчас мы находимся на том этапе, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, положение «крайне опасно». Поэтому администрация США «не исключает ни одного варианта» ответа на любую форму агрессии со стороны России.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг также пригласил Россию и партнёров по НАТО принять участие в серии встреч в рамках Совета Россия — НАТО в ближайшем будущем, чтобы «обсудить обеспокоенность стран альянса, но также выслушать и озабоченности российской стороны». По его словам, страны НАТО «готовы встретиться в ближайшие дни и недели снова, чтобы выдвинуть конкретные предложения, представить письменные предложения и добиваться конструктивных результатов».

Помимо ситуации вокруг Украины, предметом переговоров также должны стать европейская безопасность и минимизация рисков. Кроме того, необходимо обсудить угрозы в космосе и киберпространстве, ядерную политику разных стран, контроль над вооружениями и разоружение, считает Столтенберг.

На прошлой неделе начался дипломатический процесс разрядки «украинского конфликта». В начале недели прошли двусторонние переговоры между США и Россией в Женеве, затем впервые более чем за два года состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а также переговоры в рамках ОБСЕ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также планирует продолжить переговоры. В среду он отправится в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Государственный департамент заявил, что своим «поспешно организованным визитом» США намерены продемонстрировать поддержку Украине. Сразу после этого Блинкен собирается обсудить реакцию на возможные военные действия России со своими коллегами из Германии, Великобритании и Франции в Берлине, пишет Die Zeit.