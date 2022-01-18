Das Erste: после первой встречи с Лавровым Бербок подчеркнула стремление к активному и честному диалогу с Россией

На первой для Анналены Бербок встрече с её российским коллегой Сергеем Лавровым не было достигнуто конкретных результатов, однако едва ли можно было надеяться, что один разговор способен урегулировать украинский кризис, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Переговоры глав МИД России и Германии продлились дольше запланированного, а по их завершении обе стороны дали понять, что хотят поддерживать активный и честный диалог, что уже само по себе важно.

Министр иностранных дел Германии пребывает в должности всего шесть недель. Её первый визит в Россию — это, вероятно, пока самая трудная для неё поездка, и не только из-за украинского кризиса. Список конфликтных тем длинный, сказала Бербок перед поездкой. Встреча с российским министром иностранных дел Лавровым продлилась дольше, чем было запланировано. По словам Бербок, трудно не рассматривать развёртывание российских войск на украинской границе как угрозу. Конкретных результатов нынешние переговоры, однако, не принесли.

АННАЛЕНА БЕРБОК, министр иностранных дел Германии: У нас как у тех, кто несёт политическую ответственность, нет более важного долга, чем защищать наше население — в первую очередь, от войны и насилия. Я убеждена, что лучше всего мы можем достичь этого путём успешных переговоров, не друг против друга, но друг с другом. И поэтому я надеюсь, что сегодняшний день стал началом активного, открытого и честного обмена мнениями, как это и должно быть между обеими нашими странами.

Наш корреспондент Йо Ангерер в Москве может рассказать нам: если внимательно вслушиваться — не звучало ли в этом заявлении немецкого министра иностранных дел, среди прочего, немного обречённости?

ЙО АНГЕРЕР, корреспондент Das Erste: Не знаю, стал бы я употреблять такое слово, как «обречённость», в этом контексте. Я не думаю, что кто-то мог надеяться на то, что всю ситуацию на Украине можно было разрешить с помощью этого единственного разговора. Стороны всегда поддерживали диалог, но есть ощущение, что за закрытыми дверями дело всё-таки дошло до довольно предметного разговора. Пресс-конференция по его завершении началась с существенным опозданием. Во всяком случае, госпожа Бербок очень настойчиво выступала за продолжение нормандского формата — то есть переговоров между Россией, Францией, Германией и Украиной. Российский министр иностранных дел Лавров не показал, что он отклоняет эту идею. Однако нет и никакого конкретного плана по срокам, как всё это должно происходить дальше. Так что больших результатов на этих переговорах сегодня достигнуто не было.

Был ли какой-нибудь аспект, в отношении которого наблюдалось нечто наподобие сближения?

ЙО АНГЕРЕР: Возможно, во всяком случае, это наблюдалось в том пункте, когда обе стороны подтвердили, что хотят продолжать поддерживать диалог, хотят и дальше говорить друг с другом, снова повысить интенсивность контактов. Это, конечно, ещё очень хрупкий росточек, но в целом стороны по меньшей мере хотят поддерживать диалог, и это уже само по себе важно.

Большое спасибо, с нами был Йо Ангерер на связи из Москвы.

Дата выхода в эфир 18 января 2022 года.