FAZ: Киев ждёт от Бербок зелёного света поставкам «оборонительного оружия» для Украины
Незадолго до первого визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев украинский посол в Берлине настоятельно призвал её одобрить поставки оружия для обороны Украины, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Сдержанность и даже нежелание поставлять оружие со стороны Бербок и всего нового правительства Германии «крайне горькие и разочаровывающие», отметил Андрей Мельник в интервью немецкому пресс-агентству DPA. «Люди на Украине крайне разочарованы. Сейчас наступил момент истины, показывающий, кто настоящий друг», — заявил украинский посол в Берлине.
По его словам, Украине известно, что в коалиционном договоре СДПГ, зелёных и СвДП чётко прописана ограничительная оборонная политика. «Но этот политический документ — не Библия, — подчеркнул Мельник. — А мир сейчас находится перед лицом крупнейшей опасности огромной войны посреди Европы, худшей с 1945 года». По его словам, государственность Украины находится под угрозой со стороны российского президента Владимира Путина. У украинцев есть «священное право на самооборону».
Как напоминает издание, Украина уже на протяжении ряда лет требует, чтобы Германия разрешила поставки оружия Киеву для защиты от возможного российского нападения, — до сих пор безуспешно. Однако в прошлом мае, в ходе предвыборной борьбы, председатель зелёных Роберт Хабек во время визита на Украину сказал, что едва ли можно отказывать стране в «оборонительном вооружении». Назначенный председателем ХДС Фридрих Мерц тоже высказался за то, чтобы рассмотреть возможность поставок оружия на Украину в связи с ростом российского контингента на её границе. Бербок накануне Рождества по этому поводу заявила: «Дальнейший рост военной напряжённости не принесёт Украине безопасности».
Мельник, однако, напомнил о том, что в немецком уголовном праве есть такое преступление, как неоказание помощи. «Тот же основополагающий принцип действует и в межгосударственных отношениях, — утверждает украинский посол. — Поэтому мы призываем немецкое правительство и лично министра иностранных дел Бербок срочно оказать Украине помощь необходимыми оборонительными вооружениями. Это надлежит сделать с моральной и человеческой точки зрения».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал, чтобы правительство Германии придерживалось «твёрдого и ясного курса в отношении российских угроз и попыток запугивания». Он также заявил немецким СМИ: «Никакие интересы бизнеса и никакая потребность продемонстрировать понимание к Путину не стоят того, чтобы допускать кровавую войну в Европе». По его утверждению, российский президент — мастер в нагнетании страхов.
По словам Кулебы, глава Кремля действует по ясному образцу поведения: «Он создаёт проблемы и кризисы. Потом он приглашает других обсудить с ним проблемы и кризисы и решить их. А в итоге он сам предлагает решения, которые требуют от его противников уступок». Он понимает только «язык силы». Также Кулеба повторил, что его страна хочет вступить в НАТО: «Если Путин хочет знать, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, ему нужно посмотреть в зеркало».
В понедельник Бербок отправится с визитом на Украину, а затем — в Москву, где она встретится во вторник с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По данным французской стороны, запланирован также совместный визит с главой МИД Франции в зону конфликта на востоке Украины. Бербок, по её собственным словам, хочет использовать в нынешней кризисной ситуации «каналы переговоров на всех различных уровнях». Для этого нужны большая выдержка, терпение и крепкие нервы, отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
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