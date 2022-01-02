Das Erste: от председательства Германии в G7 ждут не слов, но действий

С начала года Германия перенимает у Великобритании пост председателя «Большой семёрки», сообщает немецкий телеканал Das Erste. В своём новогоднем обращении канцлер Шольц сказал, что эти страны должны стать передовыми в вопросах экологичной экономики и соблюдения законности. Кроме того, проблемой для всего мира остаётся борьба с пандемией коронавируса. Теперь от немецкого правительства ожидают не только заявлений, но и реальных действий.

С Нового года Германия переняла у Великобритании пост председателя форума семи ведущих западных промышленных держав G7. Этот круг государств должен стать передовым в том, что касается климатически нейтральной экономики и справедливого мира, — так сказал канцлер Шольц в своём новогоднем обращении. Другие основные вопросы предстоящей работы — это борьба с пандемией, а также укрепление международного сотрудничества. Кульминацией этого срока председательства должен стать саммит семерых глав стран и правительств в июне.

Мировая политика в Альпах, отделённая и отгороженная: отель класса люкс в замке Эльмау должен, как и в 2015 году, снова стать местом проведения саммита G7 в июне — с Германией в качестве принимающей стороны.

К G7 относятся, наряду с Германией, которая сейчас становится председателем в группе на ближайший год, Франция, Великобритания, Италия, США, Канада и Япония. Группа представляет собой неформальный форум. Его цель — обмен мнениями по таким темам, как экономика, демократия или защита климата. Решения не обязательны к исполнению, но имеют политическое значение.

Германия становится председателем после Великобритании. Более точная программа должна быть представлена уже в январе. Немецкое правительство решило устроить предварительный просмотр своей политики. Основной мотив таков.

АННАЛЕНА БЕРБОК, министр иностранных дел Германии: Мы должны действовать, пока не стало слишком поздно, в том, что касается климатического кризиса и, разумеется, борьбы с пандемией, которую мы можем победить только глобально, вместе, но также и в вопросе сохранения стойкости демократий.

Пандемия остаётся проблемой по всему миру. Реальных действий вместо одних только заявлений от председательства Германии ожидают неправительственные организации. Ключевой вопрос тут: справедливость и законность вакцинации.

МАРВИН МАЙЕР, представитель организации помощи детям World Vision: За последние шесть недель больше доз вакцины было поставлено в Германию — да и во весь ЕС, в США и Великобританию — чем за остальное время года во всю Африку.

Так что преемнику Ангелы Меркель будет чем заняться в то время, пока Германия будет председателем G7.

Дата выхода в эфир 01 января 2022 года.