Das Erste: от председательства Германии в G7 ждут не слов, но действий
С Нового года Германия переняла у Великобритании пост председателя форума семи ведущих западных промышленных держав G7. Этот круг государств должен стать передовым в том, что касается климатически нейтральной экономики и справедливого мира, — так сказал канцлер Шольц в своём новогоднем обращении. Другие основные вопросы предстоящей работы — это борьба с пандемией, а также укрепление международного сотрудничества. Кульминацией этого срока председательства должен стать саммит семерых глав стран и правительств в июне.
Мировая политика в Альпах, отделённая и отгороженная: отель класса люкс в замке Эльмау должен, как и в 2015 году, снова стать местом проведения саммита G7 в июне — с Германией в качестве принимающей стороны.
К G7 относятся, наряду с Германией, которая сейчас становится председателем в группе на ближайший год, Франция, Великобритания, Италия, США, Канада и Япония. Группа представляет собой неформальный форум. Его цель — обмен мнениями по таким темам, как экономика, демократия или защита климата. Решения не обязательны к исполнению, но имеют политическое значение.
Германия становится председателем после Великобритании. Более точная программа должна быть представлена уже в январе. Немецкое правительство решило устроить предварительный просмотр своей политики. Основной мотив таков.
АННАЛЕНА БЕРБОК, министр иностранных дел Германии: Мы должны действовать, пока не стало слишком поздно, в том, что касается климатического кризиса и, разумеется, борьбы с пандемией, которую мы можем победить только глобально, вместе, но также и в вопросе сохранения стойкости демократий.
Пандемия остаётся проблемой по всему миру. Реальных действий вместо одних только заявлений от председательства Германии ожидают неправительственные организации. Ключевой вопрос тут: справедливость и законность вакцинации.
МАРВИН МАЙЕР, представитель организации помощи детям World Vision: За последние шесть недель больше доз вакцины было поставлено в Германию — да и во весь ЕС, в США и Великобританию — чем за остальное время года во всю Африку.
Так что преемнику Ангелы Меркель будет чем заняться в то время, пока Германия будет председателем G7.
Дата выхода в эфир 01 января 2022 года.
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