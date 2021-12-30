Handelsblatt: глава МИД Германии не видит возможности для возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сожалеет о том, что Россия сама исключила себя из круга государств «Большой восьмёрки», когда присоединила Крым в 2014 году, пишет Handelsblatt. В интервью немецкому пресс-агентству Бербок отметила, что возвращения России в G7 пока не предвидится, и обострившееся положение на украинской границе ничуть этому не способствует.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не считает возможным возвращение России в круг государств «Большой семёрки» в обозримом будущем, пишет немецкая газета Handelsblatt.

«Конечно, это очень больно, что Россия, аннексировав Крым*, сама исключила себя из этого круга, — заявила глава МИД Германии в интервью немецкому пресс-агентству DPA. — Сейчас нельзя предсказать, когда Россия сможет вернуться в круг — нынешняя эскалация в любом случае не упрощает ситуацию».

Также, по словам Бербок, «было правильно после агрессивных действий России в 2014 году ясно дать понять, что на такой основе нельзя просто продолжать следовать прежнему экономико-политическому распорядку».

Как напоминает издание, в «Большую семёрку», наряду с Германией, входят также Великобритания, Франция, США, Италия, Япония и Канада. С 1 января Германия становится председателем в группе, принимая этот пост от Великобритании. Кульминацией для Германии должен стать саммит во дворце Эльмау в баварских Альпах, который намечен на 26—28 июня 2022 года.

До 2014 года в группу G8 также входила Россия, однако с тех пор напряжённость между западными странами и Москвой, в том числе из-за действий России в отношении Украины, продолжает расти, отмечает Handelsblatt. Обострившуюся ситуацию на границе между Россией и Украиной обсуждали также в декабре, на саммите G7 в Ливерпуле.

Что касается нового министра иностранных дел Германии, в интервью она подчеркнула, что в будущем политика по климату станет «существенной частью немецкой внешней политики и, таким образом, центральной темой на время председательства в G7». Изменения климата приводят к обострению природных кризисов в различных регионах — например, Германия в этом году столкнулась с разрушительными наводнениями. Более того, «климатический кризис обостряет конфликты в различных регионах мира», заявила Бербок. По её словам, уменьшение глобального потепления на каждую десятую долю градуса — это «вклад в международную безопасность».

Также глава МИД Германии отметила, что главным девизом Германии как председателя «Большой семёрки» будет «Действовать, пока не поздно». Следуя этому девизу, она будет говорить с другими министрами иностранных дел G7 и делать акцент на развитии международных связей и развитии стойкости демократий. Пандемия коронавируса, по мнению Бербок, показала, «как важно сделать так, чтобы международные организации были способны действовать на опережение».

На дискуссии в формате G7 Бербок хочет приглашать в качестве гостей такие страны, которые не только хотят инвестировать в будущее, но и поддерживают «общие ценности, такие как свобода и верховенство закона», и выступают за экономическое развитие. Германия собирается организовать два саммита «Большой семёрки». На один из них Бербок думает пригласить государства из Африки, а второй посвятить, к примеру, тихоокеанскому региону, сообщает немецкая газета Handelsblatt.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).