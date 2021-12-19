FAZ: Шольц и Бербок обнажили разногласия из-за России и Китая уже в первую неделю работы

На саммите ЕС в Брюсселе новый канцлер Германии Олаф Шольц опроверг заявления министра иностранных дел Анналены Бербок по поводу дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине и невозможности одобрения газопровода «Северный поток — 2», сообщает Frankfurter Allgemeine. Тем самым, считает автор статьи, правительство ФРГ выставило свои политические разногласия на всеобщее обозрение и «послало чёткий сигнал» своим партнёрам и оппонентам: не стоит ждать от Германии лидерства.

Новое правительство Германии начало свою работу на международной арене с обещания покончить с «немецким голосованием». Этот термин используется в Брюсселе для обозначения «самоблокировки» Берлина, неоднократно приводившей к воздержанию при голосовании в Совете ЕС. Министерства, возглавляемые ХДС, ХСС или СДПГ, были не в состоянии выработать единую позицию. В своём коалиционном соглашении новое правительство противопоставило этому «конструктивный подход» и «чёткое и заблаговременное позиционирование», пишет Frankfurter Allgemeine.

Однако действия социал-демократов и зелёных в первую полную неделю пребывания у власти говорят о противоположном: в Брюсселе они выставили свои политические разногласия на всеобщее обозрение — и таким образом «послали чёткий сигнал» партнёрам и оппонентам: не стоит ждать от Германии лидерства.

Речь шла отнюдь не о второстепенных вопросах, а о сути внешней политики: о взаимодействии с Китаем, Россией и о возможной войне в Европе. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, представительница зелёных, начала неделю с заявления о том, что представители правительства должны держаться подальше от зимних Олимпийских игр в Пекине, чтобы они «не использовались для политических целей или церемоний». Канцлер Олаф Шольц завершил неделю, поддержав позицию президента Франции Макрона: Игры не следует «политизировать» путём дипломатического бойкота. «Мне нечего добавить к этому», — подчеркнул социал-демократ.

Та же схема сработала и в случае с животрепещущей темой «Северного потока — 2». Перед встречей со своими европейскими коллегами Бербок заявила, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным», поскольку он не соответствует нормам европейского энергетического права. Тем самым она всколыхнула надежду восточноевропейских стран, что зелёные всё же смогут достичь цели своей предвыборной кампании — не допустить ввода газопровода в эксплуатацию. Шольц немедленно их развеял, заявив, что газопровод является чисто коммерческим проектом и Федеральное сетевое агентство решает этот вопрос, «совершенно не руководствуясь политикой».

Конечно, Шольц как федеральный канцлер имеет больше рычагов влияния. Он устанавливает общие линии внешней политики, а отношениями с государствами руководит ведомство канцлера. В предыдущей коалиции конфликтов почти не было, потому что Меркель и СДПГ имели общую позицию в отношении России и Китая. Но примут ли зелёные «роль официанта», которую отводит им Шольц? Они начали с претензии на отход от этой роли.

Как утверждает издание, даже без таких конфликтов и вместе с Эммануэлем Макроном Меркель в последнее время не удавалось формировать общеевропейский курс в отношении Москвы и Пекина. Оба изо всех сил продвигали инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем. Переговоры завершились год назад, как раз под председательством Германии в Совете Европы. Дело должно было быть сделано быстро, прежде чем Джо Байден переедет в Белый дом и попытается помешать заключению сделки.

Как следует из названия документа, речь шла об экономических интересах, а не о геополитике. Но потом она всё же взяла верх. ЕС ввёл санкции, и Китай ответил на них ещё более жёсткими мерами. Новый, более жёсткий курс Брюсселя был продиктован Вашингтоном. Меркель подчинилась, а инвестиционное соглашение с тех пор заморожено.

Что касается России, то в июне Меркель и Макрон потерпели неудачу, когда попытались «застать своих европейских партнёров врасплох» и организовать саммит с Владимиром Путиным. Ни один из них не хотел позволять Байдену и Путину «говорить о Европе в Европе» — и после этого «европейцы должны радоваться тому, что Вашингтон преподал им урок».

По мнению автора статьи, намерение Меркель и Макрона было правильным, но «было глупо» заранее не посоветоваться с восточноевропейцами. Их реакция была столь резкой, потому что Макрон «колеблется в отношении Москвы», а Меркель «преуменьшает конфликт интересов».

Кажется, Шольц хочет беспрепятственно продолжить эту линию. Заявив, что газопровод является чисто коммерческим проектом, призванным усилить энергоснабжение Германии, бывший канцлер Герхард Шрёдер оправдал его строительство. Меркель развила эту мысль. При этом это утверждение уже было опровергнуто тем, что сразу после ухода с поста федерального канцлера Шрёдер стал председателем комитета акционеров Nord Stream AG, компании — оператора проекта. По крайней мере, тогда Меркель признала, что Германия будет выступать за санкции, если Россия будет использовать «энергию в качестве оружия». Это было в июле, вновь под давлением Байдена. От Шольца об этом в Брюсселе «ничего не слышали», передаёт Frankfurter Allgemeine.