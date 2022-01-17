SZ: Бербок отказала Киеву в поставках вооружений, несмотря на российскую угрозу

После переговоров с украинским коллегой в Киеве глава МИД Германии Анналена Бербок снова повторила, что Берлин не намерен поставлять оружие Украине, сообщает Süddeutsche Zeitung. По её словам, такова позиция немецкого правительства относительно экспорта вооружений в целом, и на то есть исторические основания. Кроме того, Германия много делает для безопасности Украины и планирует возродить нормандский формат переговоров.

На встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой глава МИД Германии осталась при своей позиции — несмотря на обостряющийся конфликт с Россией, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung.

Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок продолжает отклонять идею поставки вооружений на Украину. Соответствующая позиция немецкого правительства — ограничить экспорт в этой сфере — «не только довольно известна», но и имеет исторические основания, отметила Бербок в Киеве после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По её словам, вклад Германии в безопасность Украины, которая чувствует себя под угрозой со стороны России, «очень многообразен».

Как напоминает издание, Украина уже на протяжении ряда лет требует от Германии поставок вооружений, а отказ немецкого правительства в Киеве незадолго до визита Бербок назвали крайне горьким и разочаровывающим.

После переговоров с министром иностранных дел Германии Кулеба заявил, что они обсуждали этот вопрос и он снова повторил свои аргументы по этому поводу. Он выразил благодарность за помощь Германии, например, раненным украинским солдатам. В нынешней ситуации «каждая страна может сделать то, что считает необходимым».

Также Кулеба намекнул на то, что Украина ищет другие пути получить вооружения: Киев знает, откуда и какое оружие он может получить, — в этом вопросе местные дипломаты в последнее время работали успешно. Однако речь идёт исключительно об оружии для самообороны, подчеркнул Кулеба.

Вместе с Бербок они выступили за мирное урегулирование украинского конфликта. «Дипломатия — это единственный приемлемый путь», — сказала глава МИД Германии, одновременно с этим отметив, что Германия солидарна с Украиной. По словам Бербок, она договорилась с министром иностранных дел Франции, что они сделают всё возможное для возобновления переговоров в нормандском формате на всех уровнях. Переговорный формат между Германией, Францией, Россией и Украиной в последнее время заморожен — встреч на высшем уровне не проводилось с 2019 года.

Бербок сообщила, что вскоре хочет посетить зону конфликта в Донбассе вместе со своим французским коллегой, чтобы составить представление о происходящем на месте событий. Положение там «более чем угнетающее», особенно теперь, зимой, отметила Бербок в разговоре с представителями миссии ОБСЕ.

В Киеве Бербок посетила памятник погибшим в проевропейской революции 2014 года на «майдане». Во второй половине дня она должна встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Вечером у Бербок запланирован отъезд в Москву. Во вторник она встретится там, среди прочего, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Центральной темой переговоров на Украине, помимо возможного наступления российских войск на украинской границе, также являются требования Киева о поставке оружия из Германии и остановке проекта газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию. Визит Бербок приходится на 30-ю годовщину начала дипломатических отношений между обеими странами. По данным официального представителя внешнеполитического ведомства Германии, Бербок также планирует обсудить в Киеве стратегию Украины по развитию атомной энергетики, сообщает Süddeutsche Zeitung.