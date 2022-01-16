Die Welt: посол Украины в ФРГ потребовал от cвоей немецкой коллеги поставок оружия

В свете скорого визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Киев и Москву посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал свою немецкую коллегу одобрить поставки вооружений на Украину, пишет Die Welt. По словам Мельника, условие нового немецкого правительства о невозможности поставок вооружений в кризисные регионы не должно являться непреложным.

Незадолго до визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев и Москву украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал главу немецкой дипломатии срочно одобрить поставки вооружений на Украину, пишет Die Welt. По словам Мельника, нерешительность, а тем более отказ со стороны Бербок и всего немецкого правительства станут «большим разочарованием». «Граждане Украины крайне разочарованы. Сейчас наступил момент истины, когда становится ясно, кто твой настоящий друг», — приводит издание слова украинского дипломата.

Мельник подчеркнул, что украинской стороне известно о пункте коалиционного договора немецкого правительства, запрещающего поставку оружия в кризисные регионы. «Однако этот политический документ не является Библией. А мир сейчас стоит перед угрозой войны посреди Европы, какой не было с 1945 года», — заявил Мельник.

Издание напоминает, что Киев уже не один год требует от Берлина поставок вооружений, однако до сей поры эти требования были безуспешны. В минувшем декабре Анналена Бербок отметила, что «дополнительная эскалация не добавит Украине безопасности». При этом один из лидеров партии зелёных Роберт Хабек не исключал возможности поставок на Украину «оборонительных вооружений». О возможности поставок оружия на Украину говорил и новый председатель партии ХДС Фридрих Мерц.

В свете скорого визита Анналены Бербок в Москву министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал свою немецкую коллегу продемонстрировать жёсткую позицию. «Мы ждём от нового немецкого правительства чёткого и твёрдого курса в отношении российских угроз и попыток запугиваний», — приводит издание слова Кулебы.