Die Welt: в Берлине не исключают возможность поставок военной продукции на Украину

Ряд представителей от немецкой правящей коалиции сообщили о возможности поставок на Украину военных средств защиты, таких как шлемы, бронежилеты и устройства против дронов, сообщает Die Welt. При этом Берлин продолжит придерживаться принципа отказа от поставок оружия в кризисные регионы.

В свете роста напряжённости между Украиной и Россией в рядах немецкой правящей коалиции растёт готовность поддержать Киев поставками военной продукции, пишет Die Welt. По словам председателя комитета бундестага по внешней политике Михаэля Рота, в коалиционном договоре есть пункт, запрещающий поставки оружия в кризисные регионы. Политик отметил, что этот принцип сохраняется, однако дискуссия о поставках средств защиты, таких как шлемы и бронежилеты, вполне возможна.

Эти слова также подтвердил депутат от партии «Свободные демократы» Маркус Фабер, заявивший о возможности поставок шлемов, бронежилетов, а также защиты против дронов.

Как отмечает Die Welt, в начале следующей недели глава МИД ФРГ Анналена Бербок отправится с визитом в Москву и Киев. По словам депутата от зелёных»з Юргена Триттина, эта поездка покажет, заинтересована ли российская сторона в обмене мнениями. Он также отметил, что Бербок намерена подчеркнуть, что конфликт вокруг Украины не может быть решён поставками вооружений.

Тем временем лидер Европейской народной партии Манфред Вебер призвал ЕС к единству в вопросе кризиса вокруг Украины. Политик заявил, что Брюссель должен быть в состоянии «решительно отреагировать» в случае российского вторжения на Украину. Кроме того, Вебер призвал Германию к чёткой позиции в отношении России.