N-TV: Украина требует от ФРГ поставок оружия на фоне конфликта с Россией

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев ждёт от Германии «мощной военной поддержки», сообщает N-TV. Мельник отметил, что Германия несёт перед Украиной такую же историческую ответственность, как и перед Израилем.

На фоне конфликта с Россией Украина потребовала от Германии поставки вооружений, пишет N-TV. «Германия несёт перед Украиной такую же историческую ответственность, как и перед Израилем», — приводит издание слова посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.

Дипломат отметил, что в этой связи Киев ожидает «мощную военную поддержку со стороны ФРГ». По словам Мельника, таким образом издержки потенциального вторжения России на Украину резко возрастут. Издание напоминает, что до сей поры представители немецкой правящей коалиции высказывались на тему поставок вооружений на Украину очень сдержанно и уклончиво.

Как пишет N-TV, российское правительство отрицает все обвинения в подготовке вторжения на Украину. Кроме того, Москва требует от НАТО гарантий безопасности. Сегодня в Женеве состоится новый раунд переговоров между Россией и США, сообщает издание.