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Корреспондент: Эстония пообещала Украине немного оружия и самый современный полевой госпиталь в мире

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Эстонские власти готовы оказать Киеву военную помощь. Как пишет «Корреспондент», посол Эстонии на Украине Каимо Кууск рассказал, что Таллин готов «привезти немного оружия», а также предоставить «самый современный полевой госпиталь в мире».
Корреспондент: Эстония пообещала Украине немного оружия и самый современный полевой госпиталь в мире
AP

Власти Эстонии планируют передать Украине оружие и современный полевой госпиталь для нужд украинской армии в Донбассе. Как пишет «Корреспондент», об этом рассказал посол Эстонии в Киеве Каимо Кууск.

«Мы в Эстонии можем также привезти вам немного оружия, и вместе с Германией довольно скоро мы привезём на Украину самый современный полевой госпиталь в мире», — сказал дипломат.

Он уточнил, что упомянутый госпиталь произведён в Эстонии при финансировании Германии. Его особенность состоит в том, что его можно построить и разобрать за час.
 
Как напоминает издание, ранее в Минобороны Эстонии заявили, что рассматривают возможность предоставления Украине противотанкового вооружения, ракет Javelin и 122-миллиметровых гаубиц.
До этого президент страны Алар Карис во время встречи с послом Европейского союза на Украине Матти Маасикасом выразил поддержку Киеву на фоне агрессивных действий России.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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