Welt: дубинкой и пистолетом Путин де-факто добьётся выполнения своих требований

Главная цель бряцаний оружием и поигрываний мускулами главы Кремля Владимира Путина — не допустить расширения НАТО на восток, сообщает Welt. На бумаге и официально в СМИ ему никто на Западе таких гарантий, конечно же, не даст, но с помощью дубинки и приставленного к виску пистолета он де-факто может добиться желаемого. В результате в ближайшие годы альянс не будет принимать в свои ряды Украину и Грузию, чтобы не рисковать и не доводить Россию до крайностей, объясняет корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

Давайте поговорим с Кристофером Ваннером, который находится в Москве. Штефан (американский корреспондент Welt. — ИноТВ) только что сказал, что всё-таки как никак стороны поговорили друг с другом. И это положительный момент. Россия, Путин также считают?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Российский президент ещё никак не отреагировал на переговоры между НАТО и его представителями. В преддверии недавних переговоров Путин значительно усилил давление. Концентрация войск становится только выше. Вокруг Украины находится очень много российских солдат. Приблизительно 100 тысяч человек. Сегодня в регионе начались новые учения с участием 3000 солдат и танков.

Это показывает, что Владимир Путин очень серьёзно относится к своим требованиям. Штефан Шварцкопф уже сказал, что расширение НАТО на восток, по мнению Путина, это табу. Украина ни в коем случае не должна стать членом НАТО. То же самое касается Грузии. Путин понимает, что в письменном виде страны — члены альянса не дадут ему таких гарантий. Но то давление, которое он сейчас оказывает, может привести к тому, что в ближайшие годы НАТО де-факто не будет расширяться на восток. К тому, что в ближайшие годы альянс не будет принимать в свои ряды Украину и Грузию, потому что там не хотят рисковать и доводить Россию до крайностей.

Я думаю, что цель всех этих бряцаний оружием и поигрываний мускулами Путина — де-факто не допустить вступления этих стран в НАТО. Возможно, он этой цели и добьётся, хотя на бумаге и официально в СМИ никто не Западе ему таких гарантий не даст.

Как вы считаете, насколько сильно Россия была заинтересована в дипломатическом решении? И заинтересована ли до сих пор?

КРИСТОФ ВАННЕР: Я думаю, что Россия заинтересована в дипломатическом решении. Достаточно представить, какой катастрофой станет новая полномасштабная война в Европе. Российские войска окажутся на Украине. На сегодняшний день у украинцев есть относительно неплохо функционирующая армия, которая сможет оказать сопротивление. Это приведёт к тысячами, многим тысячам смертей с обеих сторон. Не стоит забывать и про санкции. Россия не может этого хотеть.

На данный момент Россия просто пытается добиться своих целей с помощью лома. Россия постоянно высказывала недовольство, что в последние годы Запад к ней не прислушивается. В Москве говорят, что настроены на дискуссию, но наталкиваются на непреодолимое сопротивление. Теперь же Путин достал дубинку, так сказать приставил к виску Запада пистолет и принуждает к этим переговорам. И он добился успеха: Запад с ним говорит.

С нами на связи из Москвы был Кристоф. Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 12 января 2022 года.