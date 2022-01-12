Проблеск надежды на будущее — Das Erste о предстоящем заседании Совета Россия — НАТО

На фоне украинского кризиса в Брюсселе впервые за долгое время состоится заседание Совета Россия — НАТО, пишет Das Erste. После долгого «режима радиомолчания» обе стороны намерены снова «поговорить друг с другом». По мнению автора статьи, несмотря на довольно запутанные отношения и отсутствие повестки предстоящей встречи, переговоры представляют собой «некий проблеск надежды на будущее».

Разговаривать друг с другом, укреплять доверие, снижать напряжённость — вот чем на самом деле должен заниматься Совет Россия — НАТО. Структура была учреждена в 2002 году для постепенного укрепления отношений между Москвой и Североатлантическим альянсом — в особенности в кризисные времена — на основе Основополагающего акта Россия — НАТО, подписанного пятью годами ранее. Ежемесячно совет проводил заседания на уровне послов и обсуждал контроль над вооружениями, борьбу с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, производил обмен информацией о будущих учениях и даже планировал совместные миротворческие операции. Дважды в год совет заседал на уровне министров иностранных дел и министров обороны, а также начальников генеральных штабов, пишет Das Erste.

А сейчас между сторонами практически действует «режим радиомолчания». Совет Россия — НАТО не собирался уже два с половиной года. После «аннексии» Крыма* в 2014 году отношения Брюсселя и Москвы значительно охладились. Заседания, которые раньше были регулярными, проводились всё реже и реже, а тон бесед становился «всё более ледяным».

После покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году, в котором Запад обвиняет Кремль, российской стороне пришлось значительно сократить своё постоянное представительство при штаб-квартире НАТО. В октябре прошлого года из Брюсселя было выслано ещё несколько российских дипломатов, которые, по данным НАТО, работали агентами разведки под прикрытием. Затем Россия отозвала всех своих сотрудников и в ответ приостановила деятельность военной миссии связи НАТО в Москве.

Однако на фоне «украинского кризиса» обе стороны намерены снова «поговорить друг с другом». В связи с наращиванием российских войск у границы с Украиной, НАТО опасается, что Россия «планирует новое нападение на соседнюю страну». Президент России Владимир Путин отрицает это и, со своей стороны, требует от Запада обширных гарантий безопасности, в том числе отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток и вывода всех войск и тяжёлых вооружений из государств бывшего Варшавского договора, что НАТО, в свою очередь, считает неприемлемым и не подлежащим обсуждению. Так что ситуация «довольно запутанная», утверждает автор статьи.

Именно поэтому первое за долгое время заседание Совета Россия — НАТО рассматривается как «некий проблеск надежды на будущее». Для генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга форум является «важной площадкой для консультаций и диалога» с руководством России. Особенно когда между Североатлантическим альянсом и Москвой существует острая напряжённость, как сейчас.

Тот факт, что Россия вновь заявила о своей готовности к переговорам, Столтенберг считает «позитивным сигналом», даже если пока неясно, о чём вообще «следует или можно говорить».