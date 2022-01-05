Politico: главы МИД НАТО обсудят кризис на украинской границе в преддверии заседания с Москвой

Менее чем за неделю до заседания Совета Россия — НАТО министры иностранных дел стран Североатлантического альянса обсудят ситуацию на границе России с Украиной, передаёт Politico. По словам официального представителя альянса Оаны Лунгеску, встреча позволит союзникам по НАТО обсудить последовательность взаимодействия с Москвой.

Министры иностранных дел стран — членов НАТО обсудят наращивание военного присутствия России на границе с Украиной в пятницу, 7 января, сообщает Politico со ссылкой на заявление официального представителя блока Оаны Лунгеску.

Встреча состоится менее чем за неделю до заседания Совета Россия — НАТО, которое пройдёт 12 января, о чём в декабре объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Ожидается, что в ходе видеоконференции в пятницу министры обсудят Россию, а также «более широкие вопросы европейской безопасности».

По словам Лунгеску, встречи связаны между собой. Видеоконференция министров иностранных дел стран «является частью продолжающейся координации между союзниками по НАТО по вопросам безопасности в Европе в результате наращивания Россией военной мощи на Украине и вокруг неё». Встреча предоставит альянсу возможность обсудить последовательность взаимодействия с Москвой, в том числе в рамках Совета Россия — НАТО.

Запланирован также и ряд других встреч между западными державами и Россией, в рамках которых стороны попытаются разрядить напряжённость в отношениях. Так, в четверг Россия проведёт переговоры с Украиной, Германией и Францией в рамках так называемого нормандского формата. Кроме того, в понедельник, 10 января, в Женеве состоятся переговоры с США по гарантиям безопасности. А уже после заседания Совета Россия — НАТО, 13 января, встретятся представители России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как отмечает издание, в последние месяцы напряжённость между Россией и Западом резко возросла. В Вашингтоне даже предупредили, что Москва может планировать полномасштабное вторжение на Украину и уже направила к границе более 100 тыс. военнослужащих.

В настоящий момент верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель находится на Украине с двухдневным визитом, в рамках которого посетит Донбасс, пишет Politico.