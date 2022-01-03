Le Figaro: Путин и Эрдоган обсудили требования России к НАТО
В последнее время напряжённость между Москвой и Анкарой возросла из-за Украины: Путин ставил в укор Эрдогану поставки военных беспилотников Киеву, которые тот задействует на востоке Украины. А Эрдоган критиковал Путина за его «односторонние» требования к НАТО, пишет Le Figaro.
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