Daily Sabah: переговоры о вступлении в тупике — Евросоюз всё ещё не хочет принимать Турцию

В Евросоюзе заявили о важности поддержания открытого и откровенного диалога с Турцией ради решения общих вызовов, пишет Daily Sabah со ссылкой на заявление Совета ЕС по общим вопросам. Между тем в этом документе отмечается, что Анкара «продолжает отдаляться от Европейского Союза» и что переговоры о её вступлении в Евросоюз по-прежнему находятся в тупике.

Европейский союз подчеркнул важность поддержания открытого и откровенного диалога с Турцией ради решения общих вызовов и ради сотрудничества в областях, представляющих общий интерес, таких как миграция, климат, общественное здравоохранение и региональные вопросы, сообщает Daily Sabah.



Министры по делам Евросоюза собрались в Брюсселе на последнее в этом году заседание Совета по общим вопросам в рамках подготовки к намеченному на 16 декабря саммиту ЕС. Они обсудили повестку дня блока на 2022 год и дали оценку сложившейся ситуации с расширением союза, говорится в статье.



В заявлении, опубликованном по итогам этой встречи, было отмечено недавнее возобновление диалога на высоком уровне между ЕС и Турцией по ряду вопросов, а также ратификация Анкарой Парижского соглашения по климату. В документе также приветствуются продолжающиеся усилия Турции по размещению и удовлетворению потребностей почти 4 млн беженцев.



Между тем в заявлении была высказана озабоченность по поводу состояния демократии, верховенства закона и основных прав в Турции, в том числе свободы слова. Совет также указал Анкаре на «системное отсутствие» у неё независимости судебной власти.



«Совет с сожалением отмечает, что Турция продолжает отдаляться от Европейского союза, и он напоминает о своём предыдущем выводе, в котором указывалось, что переговоры о вступлении Турции (в ЕС. — ИноТВ) фактически зашли в тупик», — говорится в заявлении.



Тем не менее лидеры Европейского союза ранее в этом году заявили, что блок готов поддержать конкретную и позитивную повестку дня с Турцией, особенно когда речь идёт об экономическом сотрудничестве и миграции, сообщает Daily Sabah.