France 24: мигранты на белорусско-польской границе потрясены силовыми действиями Варшавы

Мигранты в лагере на белорусско-польской границе рассказали, что для них стал потрясением силовой ответ польской стороны на их попытки попасть на территорию Евросоюза, передаёт France 24. Некоторые из них даже заявили, что если бы знали, чем всё закончится, то не поехали бы в Белоруссию.

Зима наступила. Белорусские пограничники делают снежки для детей-мигрантов, многие из которых никогда до этого не видели снега.



АХМЕД, сирийский мигрант: Когда мы были в Турции, мы жили на равнине. В Турции есть места, где бывает снег, но не там, где мы жили. Снег — основная причина, почему я не смог предпринять ещё одну попытку перехода границы, поскольку они не открывают путь. Мы были там, и они не позволили нам пройти.



Так как его жена уже заболела, Ахмед старается проводить на улице как можно меньше времени.



АХМЕД: Разве так дети должны получать еду? Но если вы будете оставаться внутри, то ничего не получите.



Те же, кто получил свой паёк, спешат вернуться в относительное тепло складского помещения.



АХМЕД: Посмотрите на еду. Вот такую еду приходится ждать снаружи в течение двух часов.



Здесь размещены приблизительно 1700 человек. Большинству из них либо не удалось проникнуть на территорию Польши, либо их несколько раз оттесняли обратно. Ахмед и его семья не могут вернуться домой.



Они жили в Турции нелегально, после того как 9 лет назад бежали из Сирии. Они решили уехать, после того как в Турции другие сирийцы рассказали им о друзьях, которым удалось добраться до Европы по этому новому маршруту.



АХМЕД: Они сказали нам, что пройти здесь легко, нужно лишь добраться до границ, и ЕС откроет путь, с радостью примет вас и будет обращаться с вами по-человечески. К тому же я не один, а вместе с семьёй. Но ситуация тут оказалась совершенно противоположной. Если бы мы знали, что нас на границе ждут мороз, болезни, слезоточивый газ, то мы бы не приехали.



Силовой ответ поляков, особенно применение слезоточивого и перцового газа, стал для многих потрясением.



РАДЖИ, мигрант, иракский курд: Польские пограничники использовали перцовый газ против детей. Ирак — плохая страна из-за войны, из-за экономики, из-за всего, но у нас никогда не распыляют перцовый газ детям в лицо.



ГУЛЛИВЕР КРЭГГ, корреспондент France 24: Некоторые мигранты здесь также высказывают своё негодование из-за того, что их используют в геополитической игре. Они обвиняют белорусских пограничников в том, что те принуждают их предпринимать попытки пересечь границу. Но говорить об этом на камеру мигранты не хотят. По их мнению, им сейчас лучше всего оставаться спокойными, вежливыми и благодарными за то, что они, по крайней мере, не спят в лесу.



Дата выхода в эфир 28 ноября 2021 года.