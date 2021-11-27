Spiegel: желание мигрантов остаться в Белоруссии становится серьёзной проблемой для Лукашенко

Разрешая мигрантам с Ближнего Востока разбить лагерь на границе с Польшей, Александр Лукашенко рассчитывал посадить ЕС за стол переговоров, пишет Der Spiegel. Однако за исключением двух разговоров с Ангелой Меркель он пока мало чего добился — ЕС отказывается принимать мигрантов. Как утверждает издание, многие из них уже попросили убежища в Белоруссии, и для Лукашенко это становится по-настоящему серьёзной проблемой.

В логистическом центре «Брузги» на белорусско-польской границе «режим Александра Лукашенко выдаёт себя за защитника мигрантов». Посыл Лукашенко понятен: в то время как Польша и Европейский союз отказываются принимать мигрантов и оставляют их на произвол судьбы, Белоруссия проявляет о них заботу, пишет Der Spiegel.

Тот факт, что «режим Лукашенко» якобы «заманивал в страну людей с Ближнего Востока с помощью туристических виз и месяцами прокладывал им путь к внешней границе ЕС», не упоминается в сюжетах белорусских государственных телеканалов. И никто не говорит о том, что Лукашенко «намерен шантажировать ЕС, чтобы ослабить санкции против своего режима», утверждает издание.

Долгое время Лукашенко считал, что, разрешив примерно 4 тыс. мигрантам разбить лагерь у границы с Польшей, он сможет заставить ЕС сесть за стол переговоров. По логике Лукашенко, большинство из них хотят попасть в Германию, поэтому Берлин обязан их принять. Однако за исключением двух телефонных разговоров с Ангелой Меркель он пока мало чего добился. ЕС занимает жёсткую позицию. Вместе с тем ЕС объявляет о выделении €700 тыс. на гуманитарную помощь и €3,5 млн евро на возвращение людей, оказавшихся в Белоруссии в затруднительном положении, отмечает автор статьи.

Однако большинство беженцев не хотят возвращаться домой, всего несколько десятков человек улетели обратно в свои страны. «Мы не можем», — говорят многие. Например, 28-летний Джаф из Ирака отмечает, что ему пришлось покинуть родину после «серьёзных проблем с местными властями». 32-летний Хедер говорит, что отказался голосовать на президентских выборах в мае, а затем был вызван в органы безопасности.

Кроме того, мигранты хотят чувствовать, что всё это было не напрасно. Они потратили массу усилий и тысячи долларов на контрабандистов, перелёты, визы и гостиницы в Минске. Семьи беженцев собирали деньги в надежде дать своим родственникам лучшую жизнь в Германии или других странах ЕС. «Я действительно хочу будущего, получить образование», — говорит 22-летний Хама из Ирака. Он продолжит жить в лагере: «Может быть, Германия всё-таки примет нас. Я очень на это надеюсь». У него и его родителей просто кончились деньги, это был единственный шанс.

Но чем дольше отчаявшиеся мигранты остаются в Белоруссии, тем больше проблем это создаёт для «режима Лукашенко». Он должен быть готов к тому, что ему придётся и дальше обеспечивать несколько тысяч людей, ищущих убежища — они всё ещё находятся в приграничной зоне. Минск убеждён, что ЕС обязан принять мигрантов: в конце концов, именно там их конечная цель. По государственному телевидению объявили, что каждый день, проведённый мигрантами в «Брузги», обходится бюджету примерно в €20 тыс.

При этом в лагере не останавливается торговля. В киоске мигранты могут купить донер-кебаб за €2,90, в других фургонах продают сигареты и одежду. Кроме того, им предлагают приобрести фрукты, хлеб, супы в пакетиках и напитки.

В то же время, как утверждает издание, «режим увеличивает давление на мигрантов». Несколько беженцев сообщили об угрозах со стороны пограничников: «Либо ты быстро летишь домой, либо возвращаешься на границу». «Они будут продолжать использовать нас в своих политических играх, чтобы оказать давление на Польшу», — считает Хусейн, 29-летний курд.

Тем временем в Белоруссии пошёл снег. «Промокшие и замёрзшие люди в основном предоставлены самим себе», — отмечает автор статьи. По данным издадния, в белорусско-польском приграничье уже погибло не менее десяти беженцев. Правозащитные организации предупреждают, что количество смертей продолжит расти.

«Вновь и вновь они становятся жертвами избиений и жестокого обращения», — пишет издание. Более 20 человек рассказали Der Spiegel, что белорусские силовики применяли силу. Они утверждают, что вооружённые представили силовых структур «не раз подталкивали их к польскому пограничному ограждению и заставляли перерезать колючую проволоку с помощью кусачек». Польские власти ежедневно сообщают о попытках прорыва ограды.

Мигранты в отчаянии. По информации издания, они прячутся в Минске в квартирах и хостелах за $20 в сутки, чтобы выждать время и набраться сил. У многих из них больше нет действующей визы и почти нет денег.

Тем временем «режим» начал продлевать беженцам визы. В хостел в центре Минска зашли двое мужчин и представились сотрудниками частной компании Oscartur — компании, которая, согласно расследованию Der Spiegel, сыграла ключевую роль в организации процесса выдачи виз для мигрантов с Ближнего Востока. Именно поэтому ЕС хочет ввести санкции и в отношении Oscartur.

Некоторые беженцы уже продлили визы, другие даже попросили убежище в Белорусии. Они хотят выиграть время. Однако «режим Лукашенко» «оставляет мигрантов на произвол судьбы»: в прошлом году власти предоставили статус беженца всего пяти людям, передаёт Der Spiegel.