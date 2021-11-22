Euronews: жители Польши выходят на демонстрации за и против мигрантов

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19:59 В Ассоциации производителей питьевой воды дали советы по выбору питья для детей Председатель правления Ассоциации производителей питьевой воды в розлив Артём Старостин дал советы по выбору напитков для детей.

19:59 В Иране заявили об ограниченности окна возможностей для восстановления ядерной сделки Заместитель главы МИД Ирана Али Багери заявил в интервью Al Jazeera, что окно возможностей для восстановления ядерной сделки в полном объёме не будет оставаться вечно открытым.

19:59 Sport24: Хендрикс может покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.

19:57 На Украине сообщили об изменении стратегии обустройства границ Украина меняет стратегию обустройства границ для наведения порядка в пунктах пропуска, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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19:46 Александр Емельяненко заявил о готовности провести бой со Шлеменко Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выразил готовность провести поединок с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

19:42 Актриса Щеглова рассказала об атмосфере на съёмках «Инсомнии» Актриса Екатерина Щеглова рассказала об атмосфере на съёмках «Инсомнии».

19:39 «Газпром» уведомил Молдавию об остановке поставок газа через 48 часов «Газпром» уведомил Молдавию о том, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Он отметил, что, согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок уплачивать 100% платежей, этот пункт на 22 ноября соблюдён не был. Как подчеркнул Куприянов, «Газпром» разочарован невыполнением молдавской стороной своих контрактных обязательств.

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