Euronews: правозащитники обвиняют не только Минск, но и Варшаву в нарушениях прав мигрантов

Главным виновником кризиса на белорусско-польской границе является Минск, однако и Варшава нарушает права человека в отношении мигрантов, подчёркивается в специальном отчёте Human Rights Watch. В своём интервью для Euronews замдиректора Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Бенджамин Вард рассказал, что правозащитники ожидают от Польши как члена ЕС более высоких демократических стандартов и требуют предоставить всем соискателям убежища возможность получить помощь.

Кризис на белорусско-польской границе приводит к серьёзным нарушениям прав человека со стороны обеих стран в отношении мигрантов и просителей убежища — об этом говорится в опубликованном в среду отчёте правозащитной организации Human Rights Watch, озаглавленном «Умри здесь или иди в Польшу».



БЕНДЖАМИН ВАРД, замдиректора Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии: Хотя именно Белоруссия несёт большую ответственность за организацию этого кризиса, наши исследования показали, что действия Польши усугубляют страдания, которые испытывают эти люди. Как из-за отпора, оказываемого мигрантам и просителям убежища, пересекающим границу, так и из-за того, что им отказывают в гуманитарном доступе в приграничную зону, где объявлено чрезвычайное положение.



Оказавшиеся в ловушке на белорусской стороне или заблудившиеся на польской территории люди рассказали, что сутками бродили по лесам и болотам в мороз без еды и воды. По меньшей мере 13 человек погибли, в том числе годовалый сирийский мальчик. Human Rights Watch находит такое недопустимым.



БЕНДЖАМИН ВАРД: Мы считаем правильным ожидать от государств — членов Евросоюза высоких стандартов поведения, как это и должно происходить в условиях демократии. Существует обязательство уважать основные принципы прав человека. Таким образом, при соответствующем гуманитарном доступе и с большим упором на то, чтобы люди, заявляющие о намерении искать убежища, получили доступ к соответствующему процессу, я думаю, мы сможем увидеть значительный сдвиг в ситуации на польской стороне границы.



Дата выхода в эфир 23 ноября 2021 года.