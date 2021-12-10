Bloomberg: несмотря на членство в НАТО и партнёрство с Украиной, Турция не собирается вступать в конфликт с Россией

Как рассказал Bloomberg высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с внешнеполитическим курсом страны, Анкара не заинтересована в военном противостоянии с Россией, если та решит вторгнуться на Украину. Несмотря на оборонные сделки с Киевом и членство в НАТО, Турция предпочитает сохранять независимость ради защиты собственных интересов, пояснил источник.
Несмотря на развивающиеся отношения в сфере безопасности между Анкарой и Киевом и то, что первая состоит в НАТО, Турция не заинтересована в конфронтации с Россией, если та решит вторгнуться на Украину. Об этом Bloomberg заявил высокопоставленный турецкий чиновник, располагающий информацией о внешнеполитическом курсе страны.
Как заверил источник, Анкара не координирует с Вашингтоном свои действия по украинскому вопросу и предпочитает сохранять независимость ради защиты собственных интересов.
По словам чиновника, нежелание Турции, которая располагает второй по величине армией в НАТО, вступать в военное противостояние с Россией соотносится и с «внешнеполитическим маневрированием» президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Он намерен отстаивать интересы Анкары в направлениях начиная от Сирии и Ливии вплоть до Кавказа, и в этих вопросах нередко Турция и Россия находятся не на одной стороне.
Как напоминает Bloomberg, американская разведка предупредила союзников о возможном российском вторжении на Украину в начале следующего года. Москва такие планы отрицает, но настаивает на том, что США и Европа должны урезать поддержку Украины, в том числе не допустить её вступления в НАТО.
По мнению турецкого источника, укрепление отношений с Киевом в сфере безопасности, в том числе в форме оборонных сделок, обеспечит Анкаре полезные рычаги, с помощью которых можно будет противостоять потенциальным действиям России в регионе. Ранее президент Эрдоган заявил о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом и помочь предотвратить обострение напряжённости.
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