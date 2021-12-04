Hürriyet: Анталья посчитала туристов за этот год — и больше всего приезжали из России
Турецкая Анталья, расположенная на Средиземноморском побережье, за этот год с января по ноябрь приняла у себя 8,9 млн иностранных туристов, пишет Hürriyet Daily News. И это на 163% больше, чем в прошлом году, когда этот же показатель составил 3,4 млн человек.
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