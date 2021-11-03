Турецкий политик: закупка С-400 — суверенное дело Турции, и давить на себя она не позволит

Закупка российских ЗРК С-400 — суверенное дело Турции, а попытки влиять на её решения в таких делах не останутся без ответа, предупредил во вторник председатель турецкой Партии Националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели. Как сообщает Daily Sabah, Бахчели также подчеркнул, что Анкара нуждается в российской технике для того, чтобы обеспечить обороноспособность и защитить свой суверенитет.

Лидер турецкой Партии Националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели заявил во вторник, что российский зенитно-ракетный комплекс С-400 абсолютно необходим Анкаре для того, чтобы обеспечить обороноспособность и защитить свой суверенитет, а решение о его приобретении — суверенное дело Турции, пишет Daily Sabah.

По информации турецкого издания, Бахчели в ходе заседания профильного комитета парламента страны раскритиковал США за внезапную смену курса касательно закупки Анкарой российских ЗРК, отметив, что администрация американского президента Джо Байдена, занимая резко отрицательную позицию по этому и ряду других вопросов, показывает, что «не питает к Турции добрых чувств».

«А я вам скажу кое-что, чего власти США не знают: Турция блюдёт права человека гораздо прилежнее, чем они сами, — цитирует Бахчели Daily Sabah. — А вопрос С-400 находится в рамках нашего суверенитета, и нескромные попытки кого бы то ни было указывать Турции, как в этом плане нужно поступать, не останутся без ответа».

Решение Турции закупить у России C-400 внесло разлад в отношения Анкары с Вашингтоном, напоминает обозреватель Daily Sabah. Американские власти выступили резко против этого шага, поскольку убеждены, что ЗРК могут быть использованы Москвой для получения засекреченных данных о новейших истребителях F-35, а к тому же «несовместимы» с техникой НАТО. Вашингтон в итоге в качестве ответных мер исключил Турцию из международной программы разработки и развёртывания F-35, пригрозив ввести дополнительные санкции в случае, если она закупит у Москвы какие-либо другие современные оружейные комплексы, разъясняет журналист. Турция, впрочем, продолжает настаивать на том, что не планирует интегрировать С-400 в оборонную инфраструктуру НАТО, и угрозы для альянса российская техника представлять не будет, отмечает автор.

Ранее Турция вела с США переговоры о закупке ЗРК Patriot, однако они в итоге провалились — Анкару не устроили предложенные американской стороной условия, в том числе её решительный отказ разворачивать совместное производство комплексов и передавать туркам технологии, также упоминается в материале Daily Sabah.

Как подчёркивает обозреватель турецкой газеты, американские санкции в отношении Турции были введены в 2020 году в соответствии с принятым в 2017-м законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act или CAATSA). Этот случай стал первым применением CAATSA против союзника Америки, пишет журналист.